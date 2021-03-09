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Ткаченко поведал, помогут ли санкции США "забанить" на YouTube каналы Козака

9 марта 2021, 19:28
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Ведомство уже направило два запроса касательно блокировки аккаунтов телеканалов Newsone, ZiK и 112-Украина на видеоплатформе.

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко высказался о бане каналов Медведчука на ютубе / УНИАН

Санкции США против нардепа Виктора Медведчука смогут значительно ускорить процесс блокировки на YouTube каналов его соратника Тараса Козака. Заявка об этом уже подана в сервис, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире Украина 24.

Он рассказал, что ведомство уже направило два запроса касательно блокировки аккаунтов телеканалов Newsone, ZiK и 112-Украина на видеоплатформе.

"Минкульт обращался по этому поводу дважды. Надеемся на ответ. Медведчук внесен в американские санкции и очевидно, что он человек, связанный с Козаком непосредственно. И это может ускорить принятие решения YouTube", - сказал Ткаченко.

Санкции против телеканалов Медведчука - о чем ранее писал Главред:

  • Телеканалы 112, NewsOne и ZiK были заблокированы на территории Украины в ночь на 3 февраля после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о введении санкций против их владельца – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука.
  • В Офисе президента заявили, что правоохранители располагают информацией, согласно которой каналы Медведчука длительное время финансировались Россией.
  • Украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ и СНБО утверждали, что Козак может быть причастен к компании Донской уголь, которая ведет свою деятельность в оккупированном Луганске. Деньги от прибыли предприятия могли быть направлены на финансирование 112, NewsOne и ZiK.
  • Далее - руководитель МВД Арсен Аваков признался, что был одним из идеологов применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), которые коснулись кума президента РФ Виктора Медведчука и его окружения.

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