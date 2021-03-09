Ткаченко поведал, помогут ли санкции США "забанить" на YouTube каналы Козака

Александр Ткаченко высказался о бане каналов Медведчука на ютубе / УНИАН

Санкции США против нардепа Виктора Медведчука смогут значительно ускорить процесс блокировки на YouTube каналов его соратника Тараса Козака. Заявка об этом уже подана в сервис, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире Украина 24.

Он рассказал, что ведомство уже направило два запроса касательно блокировки аккаунтов телеканалов Newsone, ZiK и 112-Украина на видеоплатформе.

"Минкульт обращался по этому поводу дважды. Надеемся на ответ. Медведчук внесен в американские санкции и очевидно, что он человек, связанный с Козаком непосредственно. И это может ускорить принятие решения YouTube", - сказал Ткаченко.

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