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В Минкульте рассказали, как украинцы смотрят российские каналы

9 марта 2021, 15:55
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По словам руководителя Минкульта Александра Ткаченко, доступ у украинцев к российскому телевидению остается на значительном уровне.

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко / УНИАН

Украинцы активнейшим образом смотрят российские телеканалы. Об этом сказал руководитель Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко во вторник, 9 марта 2021 года, во время форума "Украина 30".

"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука [112 Украина, NewsOne, ZIK - Главред], украинцы активно смотрят - не только через соцсети - российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный", ‒ сказал министр.

Читайте такжеУ Зеленского назвали главную причину санкций против "каналов Медведчука"

Санкции против телеканалов Медведчука

  • Телеканалы 112, NewsOne и ZiK были заблокированы на территории Украины в ночь на 3 февраля после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о введении санкций против их владельца – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука.
  • В Офисе президента заявили, что правоохранители располагают информацией, согласно которой каналы Медведчука длительное время финансировались Россией.
  • Украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ и СНБО утверждали, что Козак может быть причастен к компании Донской уголь, которая ведет свою деятельность в оккупированном Луганске. Деньги от прибыли предприятия могли быть направлены на финансирование 112, NewsOne и ZiK.
  • Далее - руководитель МВД Арсен Аваков признался, что был одним из идеологов применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), которые коснулись кума президента РФ Виктора Медведчука и его окружения.
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