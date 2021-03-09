В Минкульте рассказали, как украинцы смотрят российские каналы

Александр Ткаченко / УНИАН

Украинцы активнейшим образом смотрят российские телеканалы. Об этом сказал руководитель Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко во вторник, 9 марта 2021 года, во время форума "Украина 30".

"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука [112 Украина, NewsOne, ZIK - Главред], украинцы активно смотрят - не только через соцсети - российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный", ‒ сказал министр.

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