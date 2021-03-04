Почему санкции против Медведчука подняли рейтинг Зеленскому - социолог

Владимир Зеленский / УНИАН

После введения двух пакетов санкций - сперва в отношении телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne, а затем против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос. Об этом заявил в интервью порталу РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Согласно его данным, количество тех украинцев, которые считают, что Украина движется в правильном направлении, увеличилось. Вместе с тем говорит Антипович, в целом растет и доверие к президенту Зеленскому вместе с удовлетворенностью работой власти как таковой.

"Я, кстати, считал, что рейтинг ОПЗЖ должен был бы вырасти в связи с этими санкциями, а Зеленского ‒ наоборот снизится. Судя по тому, что мы видим, ситуация немного другая", ‒ сказал он.

По словам Антиповича, украинцы в целом восприняли санкции примерном так: "Три телеканала и Медведчук действуют в интересах государства-агрессора, и против интересов Украины, против них вводятся санкции - значит, украинская власть действует правильно".

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