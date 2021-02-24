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Социологи озвучили новый президентский рейтинг Зеленского

24 февраля 2021, 10:57
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Социологи из группы рейтинг через новый вопрос установили, как изменился президентский рейтинг действующего главы Украины Владимира Зеленского

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

В случае, если бы в Украине президентские выборы прошли в конце февраля нынешнего года, больше всего голосов получил бы действующий глава страны Владимир Зеленский ‒ 23,1%. В начале месяца его поддерживали 21,2% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, который провели сотрудники Социологической группы "Рейтинг".

За Петра Порошенко проголосовали бы 14,4% (в начале месяца ‒ 16,4%) за Юрия Бойко ‒ 11,3% (в начале месяца ‒ 17,1%), за Юлию Тимошенко ‒ 10,9% (в начале месяца ‒ 12,3%).

Далее, Игоря Смешко поддерживают 7,2%, респондентов, Владимира Гройсмана ‒ 5,7%, Дмитрия Разумкова ‒ 5,3%, Евгения Мураева ‒ 4,9%, Олега Ляшко ‒ 4,1%, Арсения Яценюка ‒ 2,9%, Олега Тягнибока и Виталия Кличко ‒ по 2,4%.

Опрос был проведен социологами с 22 по 23 февраля 2021 года среди 2,5 тысячи респондентов по всей Украине - за исключением оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Как свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, в случае проведения президентских выборов в начале февраля 2021 года действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы больше всего голосов избирателей.
  • За действующего президента проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором.
Владимир Зеленский рейтинги социологический опрос новости Украины
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