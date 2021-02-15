Конкуренты "наступают на пятки" Зеленскому в президентском рейтинге – опрос

Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев / УНИАН

В случае проведения президентских выборов в начале февраля 2021 года, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы больше всего голосов избирателей.

За действующего президента проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

"Больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором", - рассказали социологи.

/ kiis.com.ua

На втором месте оказался бы бывший президент Петр Порошенко:

он получил бы 13,1% голосов от числа всех респондентов;

18,3% среди тех, кто определился с выбором.

На третьем месте лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко:

за нее проголосовали бы 10,3% от числа всех респондентов;

14,5% среди тех, кто определился с выбором.

На четвертом месте нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко:

он получил бы 8,1% голосов от числа всех респондентов;

11,4% голосов среди тех, кто определился с выбором.

Далее следуют: Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%).

/ kiis.com.ua

В течение 5-7 февраля 2021 года КМИС провел собственный регулярный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer-assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что почти половина украинцев хочет проведения досрочных выборов президента Украины. При этом большинство граждан все равно проголосовало бы за действующего главу государства Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля.