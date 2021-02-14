Ермак раскрыл причины падения рейтингов Зеленского

Власть не боится конструктивной критики, а у руководства страны нет собственного телеканала, отметил Андрей Ермак.
Рейтинги президента Владимира Зеленского снижаются из-за влияния мощной пропагандисткой машины, которая работает на критику власти как внутри стране, так и на внешнем уровне. В то время как у власти нет ни одного собственного телеканала, руководству государства приходится противостоять другой системе – анонимным информационным ресурсам и средствам влияния, в которые вкладываются очень серьезные деньги, заявил в эфире телеканала Украина глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, руководство страны не боится рациональной критики, однако в адрес властей идет поток неконструктивных обвинений. Причем всем хорошо известно, откуда идут атаки.
"Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощная машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лживой информации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных обид просто не прекращается. Не будем сейчас говорить откуда и кто - это всем хорошо известно", - объяснил Ермак, полагая, что это стало причиной падения рейтингов главы государства.Читайте такжеСМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина
Как утверждает чиновник, в то время как у властей нет собственного телеканала, а в наличии только те средства коммуникации, которые есть на сегодняшний день, приходится противостоять совершенно другой системе распространения информации.
"Власть не имеет никакого своего телевизионного канала. Она говорит теми способами, которые у нее есть в распоряжении. Против нее работает совершенно другая система - боты, анонимные телеграмм-каналы. Сегодня даже самое благое и нейтральное дело можно преподнести иначе. В это вливаются огромные деньги", - сказал он.
Также Ермак подчеркнул, что другими причинами падения рейтингов Зеленского являются "тяжелые времена" и эпидемия коронавирусной инфекции. Причем на фоне ситуации такая тенденция в отношении популярности политиков наблюдается не только в Украине.Читайте такжеВторой президентский срок Зеленского: Ермак назвал главное условие
Рейтинги Владимира Зеленского
- Согласно данным исследования Киевского международного института социологии, проведенного 22 января, за кандидатуру Владимира Зеленского на пост президента готовы проголосовать 19,8% украинцев, которые принимали участие в опросе методом телефонного интервью. Далее идет Петр Порошенко, которого готовы поддержать 15,7% среди опрошенных. Замыкает тройку Юлия Тимошенко – за нее готовы проголосовать 11,8% респондентов. В 2019 года за Зеленского в первом туре проголосовали 30,24% украинцев.
- По результатам опроса КМИС, проведенного в период с 27 января по 1 февраля, рейтинг доверия Зеленскому составляет 35,6%. Не доверяют Зеленскому 59,6% участников опроса. Его опережает мэр Киева Виталий Кличко, которому доверяют 37,5% респондентов.
- По данным всеукраинского опроса Центра Разумкова, который был проведен в период с 29 января по 3 февраля, почти половина респондентов поддерживают проведение досрочных выборов президента Украины. Однако действующий глава государства Владимир Зеленский снова одержал бы победу во втором туре.