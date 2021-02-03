Зеленского вытеснили с первого места в рейтинге доверия к политикам – опрос

Владимир Зеленский / УНИАН

Владимир Зеленский уступил Виталию Кличко первое место в рейтинге доверия к политикам, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Больше всего респондентов доверяют Виталию Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%), Владимиру Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс - 24%), говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС.

Отметим, что на третьем месте оказался бывший премьер Владимир Гройсман (30,9% против 54,2%, баланс - -23,3%)".

По сравнению результатами опроса, проводившегося в конце 2020 года, рост доверия к Кличко произошел с 31,8% до 37,5%, Гройсмана - рост с 25,4% до 30,9%.

Опрос проводился методом личного интервью. Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

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