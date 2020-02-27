В Украине запретили новую группу российских каналов: детали

Митинг за запрет украинских каналов / УНИАН

Члены Нацрады Украины по вопросам телевидения и радиовещания единогласные запретили трансляцию телеканалов Еврокино, Топшоп ТВ и Зоопарк.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Нацрады.

"Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданные Роскомнадзором, язык ведения программ - русский. Руководствуясь нормами Закона Украины "О Нацраде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения относительно программ "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк" и изъял их из Перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины", - рассказали в регуляторе.

Напомним, ранее Нацсовет по телевидению и радиовещанию запретил вещание на территории Украины трех российских телеканалов - Оружие, Иллюзион и Дом кино.