Украина запретила трансляцию еще трех российских телеканалов

Национальный совет по телевидению и радиовещанию запретил вещание на территории Украины трех российских телеканалов.

Об этом сообщает "Медианяня".

За исключение из списка адаптированных телеканалы "Оружие", "Дом кино" и "Иллюзион" единогласно проголосовали все семь членов Нацсовета.

По данным ведомства, эти вещатели нарушали законодательство Украины.

К примеру, на телеканале "Оружие" в передачах "Арсенал России" и "Ударная сила" пропагандировалась мощь армии и спецслужб РФ.

Представитель дистрибьютора "Дома кино" из компании Торсат сообщил, что с 15 апреля телеканал транслирует в Украине отдельную версию. По его словам, этот вариант адаптирован к законодательству страны, а ведомство мониторило якобы исходную версию.

В то же время в ведомстве сообщили о нарушениях в вещании. Также регуляторы отметили, что кабельные сети не могли транслировать другую версию канала без внесения ее в список адаптированных вещателей, передает издание.

В Нацсовете добавили, что мониторили "Дом кино" после жалобы зрителя из Черновцов.

В то же время представители телеканала могут подать заявку для внесения в список другой версии вещания.

Напомним, ранее на территории Украины был запрещен публичный показ целого ряда фильмов и сериалов из России.