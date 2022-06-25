YouTube по требованию Украины закрыл каналы пропагандистов Соловьева и Симоньян

YouTube закрыл каналы пропагандистов Соловьева и Симоньян / коллаж фото ua.depositphotos.com

Самый популярный в мире видеохостинг YouTube удовлетворил требование СБУ и заблокировал 442 пророссийских канала, на которых суммарно имели более 15 миллионов подписчиков. Об этом сообщили в субботу, 25 июня, представители украинской спецслужбы.

"Нелепые фейки о "биолабораториях" и радиоуправляемых гусях, ненависть к украинцам и рафинированная ложь для своих граждан. Именно по такой формуле действует российская пропаганда, генерируя бесконечный поток заблуждения", —рассказали они.

Среди заблокированных YouTube-каналов: "Россия", "Соловьев LIVE", "Маргарита Симоньян", "Звезда", "Первый" и многие другие.

Также в СБУ рассказали, что оказались переданы на блокировку 1529 пророссийских Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

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Напомним, 11 марта 2022 года YouTube начал процедуру немедленной блокировки каналов, которые принадлежат государственным медиа России.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", - написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

До того YouTube ввел блокировку для аккаунтов, прямо связанных с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях/эпизодах блокировки сказано, что каналы заблокировали "за нарушение правил сообщества".

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