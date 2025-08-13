Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

Главным условием Украины является полное прекращение огня, пишет издание Politico.

Владимир Зеленский может озвучить ряд условий Дональду Трампу

Главным условием Украины является полное прекращение огня

В Киеве звучит требование о необходимости выплаты РФ компенсации

Украина рассматривает два способа остановить новое нападение РФ

Украина может выдвинуть ряд условий по завершению войны накануне переговоров президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский может озвучить эти условия Трампу в телефонном разговор, говорится в публикации издания Politico.

Прекращение огня

Главным условием является полное прекращение огня, пишет издание. "Если Киеву в конечном итоге придется пойти на какой-то компромисс в рамках окончательной сделки, основанной на реалиях на поле боя, то он будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет его соблюдать", - заявил изданию "человек, знакомый с ситуацией".

Компенсация РФ

Также в Киеве звучит требование о необходимости выплаты РФ компенсации за развязанную Кремлем войну, уточняют авторы статьи. Отмечается, что Россия должна заплатить Украине от 500 млрд до 1 трлн долларов за человеческие и материальные потери.

Гарантии безопасности

В материале уточняется, что Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить новое нападение России. "Украина также игнорирует требования Москвы сократить ее 900-тысячную действующую армию — крупнейшую в Европе после России — и потребовать от союзников прекратить поставки оружия", - отмечается в статье.

Возвращение военнопленных и детей

Украина заявляет, что почти 20 тыс. украинских детей были похищены Россией, а вернуть удалось только 1453. В статье говорится о том, что вопрос обмена пленным, пожалуй, единственный, по которому стороны сумели продвинуться за последнее время.

Санкции против РФ

В Politico также добавляют, что Киев и его европейские союзники хотят сохранить это давление, предупреждая, что снятие первичных и вторичных санкций и возобновление торговли дадут Москве время перегруппироваться для нового наступления и завершения завоевания Украины. "Они также попытаются убедить Трампа, что угроза новых санкций США вынудит Путина вести более серьёзные переговоры", - резюмируют авторы материала.

Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта

Скорость наступления армии агрессора, вероятно, станет ключевым фактором в переговорах о возможном прекращении боевых действий, считает эксперт Александр Кочетков. К сожалению, накануне встречи в Аляске Украина оказалась в довольно слабой позиции.

Он отмечает, что к этому стоит прибавить и серьёзные трудности с формированием государственного бюджета и собственным производством вооружений — и за эти вопросы уже несёт ответственность не Запад, а украинское руководство.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами примет участие в видеоконференции с президентом США. Детали встречи не разглашаются, но ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы международной политики и безопасности.

Как сообщал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Трампом и Путиным не являются уступкой российскому диктатору. На самом деле это "встреча для выяснения позиций".

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

