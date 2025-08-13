Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

Алексей Тесля
13 августа 2025, 16:28
224
Главным условием Украины является полное прекращение огня, пишет издание Politico.
Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны
Владимир Зеленский может озвучить ряд условий Дональду Трампу / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Главным условием Украины является полное прекращение огня
  • В Киеве звучит требование о необходимости выплаты РФ компенсации
  • Украина рассматривает два способа остановить новое нападение РФ

Украина может выдвинуть ряд условий по завершению войны накануне переговоров президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский может озвучить эти условия Трампу в телефонном разговор, говорится в публикации издания Politico.

видео дня

Прекращение огня

Главным условием является полное прекращение огня, пишет издание. "Если Киеву в конечном итоге придется пойти на какой-то компромисс в рамках окончательной сделки, основанной на реалиях на поле боя, то он будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет его соблюдать", - заявил изданию "человек, знакомый с ситуацией".

Компенсация РФ

Также в Киеве звучит требование о необходимости выплаты РФ компенсации за развязанную Кремлем войну, уточняют авторы статьи. Отмечается, что Россия должна заплатить Украине от 500 млрд до 1 трлн долларов за человеческие и материальные потери.

Гарантии безопасности

В материале уточняется, что Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить новое нападение России. "Украина также игнорирует требования Москвы сократить ее 900-тысячную действующую армию — крупнейшую в Европе после России — и потребовать от союзников прекратить поставки оружия", - отмечается в статье.

Возвращение военнопленных и детей

Украина заявляет, что почти 20 тыс. украинских детей были похищены Россией, а вернуть удалось только 1453. В статье говорится о том, что вопрос обмена пленным, пожалуй, единственный, по которому стороны сумели продвинуться за последнее время.

Санкции против РФ

В Politico также добавляют, что Киев и его европейские союзники хотят сохранить это давление, предупреждая, что снятие первичных и вторичных санкций и возобновление торговли дадут Москве время перегруппироваться для нового наступления и завершения завоевания Украины. "Они также попытаются убедить Трампа, что угроза новых санкций США вынудит Путина вести более серьёзные переговоры", - резюмируют авторы материала.

Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта

Скорость наступления армии агрессора, вероятно, станет ключевым фактором в переговорах о возможном прекращении боевых действий, считает эксперт Александр Кочетков. К сожалению, накануне встречи в Аляске Украина оказалась в довольно слабой позиции.

Он отмечает, что к этому стоит прибавить и серьёзные трудности с формированием государственного бюджета и собственным производством вооружений — и за эти вопросы уже несёт ответственность не Запад, а украинское руководство.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами примет участие в видеоконференции с президентом США. Детали встречи не разглашаются, но ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы международной политики и безопасности.

Как сообщал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Трампом и Путиным не являются уступкой российскому диктатору. На самом деле это "встреча для выяснения позиций".

Другие новости:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры о прекращении огня Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:28Украина
Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

16:07Война
Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с Путиным — что сказал

Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с Путиным — что сказал

15:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

Последние новости

16:28

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:11

Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видеоВидео

16:07

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

15:57

Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

15:15

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

15:15

Почему нельзя говорить "біля одинадцятої години": какую ошибку совершает большинство людейВидео

Реклама
15:10

Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с Путиным — что сказал

15:04

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

15:00

Куда исчезли колорадские жуки этим летом: ученый назвал неожиданные причины

14:51

Где спрятано лицо: лишь единицы смогут увидеть его за 22 секунды

14:45

"Надеюсь, она это потянет": Евгений Кошевой поделился, чем занимаются его дочери

14:45

Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявлениеВидео

14:40

"Не опровергают слухи": что известно о расставании Дантеса и Кацуриной

14:27

Все порезать кубиком и в духовку: рецепт невероятно вкусной и быстрой запеканки

14:20

И прогноз погоды не нужен: какие растения предвещают дождьВидео

14:13

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

14:12

Короли иронии и острого языка: ТОП-3 самых саркастичных знака зодиака

Реклама
14:05

Влип в новую историю: у мужа Нади Дорофеевой снова проблемы

13:50

Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана СеничкинаВидео

13:49

Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

13:42

Старшая дочь Кошевого ошарашила горячими танцамиВидео

13:29

Мясо будет невероятно сочное: лайфхак для мягких отбивных

13:25

В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

12:58

Россиян загоняют в ловушку: военный объяснил, что происходит возле Покровска

12:56

Предками украинцев могли быть не славяне - открытие, которое ломает учебники историиВидео

12:42

"У Бога другой план": футболист Шахтера сообщил о горе в семье

12:39

Путин останется разочарованным после встречи с Трампом: Коваленко назвал причину

12:27

Дочь Заворотнюк впервые показала своего сына

12:13

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Девам - открыть сердце, Весам - отпустить

12:05

ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

12:01

Тянет домой: где София Ротару отпраздновала день рождения

11:49

"Круассанчик": звездная прыгунья впервые показала лицо двухмесячной дочери

11:38

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

11:30

Что сделать со смородиной после сбора ягод: пошаговая инструкцияВидео

11:28

"Психологические проблемы": что происходит с Потапом на самом деле

11:25

Трамп может "продать" интересы Киева ради прекращения огня - Reuters

11:04

Такого курса еще не было: аналитик предупредил о серьезном скачке доллара

Реклама
10:35

Китайский гороскоп на завтра 14 августа: Змеям - споры, Лошадям - ложь

10:32

Гороскоп на завтра 14 августа: Весам - растраты, Девам - стресс

10:32

Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

10:28

Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

09:53

Вместо штурмов оккупанты бегут: в Запорожской области в армии РФ возникли проблемы

09:35

"Это было его четкое желание": вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора

09:28

В России пожаловались на атаку дронов: куда был направлен удар БпЛА

09:15

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

09:10

Ходячие противоречия: три знака зодиака с самими сложными характерами

09:01

Не уступка: Рубио назвал цель встречи Трампа с Путиным на Аляске

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять