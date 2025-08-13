Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

Главное:
- Главным условием Украины является полное прекращение огня
- В Киеве звучит требование о необходимости выплаты РФ компенсации
- Украина рассматривает два способа остановить новое нападение РФ
Украина может выдвинуть ряд условий по завершению войны накануне переговоров президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Президент Владимир Зеленский может озвучить эти условия Трампу в телефонном разговор, говорится в публикации издания Politico.
Прекращение огня
Главным условием является полное прекращение огня, пишет издание. "Если Киеву в конечном итоге придется пойти на какой-то компромисс в рамках окончательной сделки, основанной на реалиях на поле боя, то он будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет его соблюдать", - заявил изданию "человек, знакомый с ситуацией".
Компенсация РФ
Также в Киеве звучит требование о необходимости выплаты РФ компенсации за развязанную Кремлем войну, уточняют авторы статьи. Отмечается, что Россия должна заплатить Украине от 500 млрд до 1 трлн долларов за человеческие и материальные потери.
Гарантии безопасности
В материале уточняется, что Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить новое нападение России. "Украина также игнорирует требования Москвы сократить ее 900-тысячную действующую армию — крупнейшую в Европе после России — и потребовать от союзников прекратить поставки оружия", - отмечается в статье.
Возвращение военнопленных и детей
Украина заявляет, что почти 20 тыс. украинских детей были похищены Россией, а вернуть удалось только 1453. В статье говорится о том, что вопрос обмена пленным, пожалуй, единственный, по которому стороны сумели продвинуться за последнее время.
Санкции против РФ
В Politico также добавляют, что Киев и его европейские союзники хотят сохранить это давление, предупреждая, что снятие первичных и вторичных санкций и возобновление торговли дадут Москве время перегруппироваться для нового наступления и завершения завоевания Украины. "Они также попытаются убедить Трампа, что угроза новых санкций США вынудит Путина вести более серьёзные переговоры", - резюмируют авторы материала.
Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта
Скорость наступления армии агрессора, вероятно, станет ключевым фактором в переговорах о возможном прекращении боевых действий, считает эксперт Александр Кочетков. К сожалению, накануне встречи в Аляске Украина оказалась в довольно слабой позиции.
Он отмечает, что к этому стоит прибавить и серьёзные трудности с формированием государственного бюджета и собственным производством вооружений — и за эти вопросы уже несёт ответственность не Запад, а украинское руководство.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами примет участие в видеоконференции с президентом США. Детали встречи не разглашаются, но ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы международной политики и безопасности.
Как сообщал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Трампом и Путиным не являются уступкой российскому диктатору. На самом деле это "встреча для выяснения позиций".
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
