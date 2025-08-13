Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

Принципиально важные вопросы по Украине могут обсуждаться исключительно на уровне лидеров с участием президента Зеленского.

Воздушное перемирие Украина готова обсуждать / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Подоляк:

Киев готов пойти на сделку с Москвой по воздушному перемирию

Россия вряд ли откажется от массированных атак по Украине

Любые вопросы по территориям должны обсуждаться с Украиной

Украина готова обсудить со страной-агрессором Россией вопрос прекращения огня в небе. Об этом в интервью Corriere Della Sera заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, этот шаг может стать начальной фазой для дальнейших переговоров, так как накануне РФ отвергла предложение США о всеобъемлющем прекращении огня, включая удары ракет и беспилотников по территории Украины.

"Воздушные бомбардировки - ключевой инструмент, с помощью которого Москва оказывает психологическое давление на Украину и влияет на нашу позицию. Второй инструмент - беспощадные атаки по всей линии фронта, которые, однако, отражаются нашей армией", - подчеркнул Подоляк.

Сейчас все еще маловероятно, что Россия будет готова отказаться от массированного применения беспилотников и использования стратегической авиации. Однако Украина готова обсуждать этот сценарий для выхода на реалистичные переговорные позиции.

"Любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее, является отправной точкой для надлежащего начала переговоров", - отметил представитель ОП.

Может ли Украина согласиться на территориальные уступки

Михаил Подоляк также не прошел мимо вопроса о готовности Украины вывести свои войска из Донецкой области. Он отметил, что ни одно решение, касающееся решения проблем на территории Украины, не может приниматься без присутствия представителей Киева и главы государства Владимира Зеленского.

В то же время советник главы ОП считает, что заявления и действия Путина до сих пор указывают на его неготовность к реальным переговорам. Кремлевский диктатор лишь пытается затянуть войну и ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа.

Перемирие между Украиной и Россией - последние новости

Ранее СМИ писали, что худшие опасения Украины могут стать реальностью, если президент США Дональд Трамп 15 августа во время встречи с Владимиром Путиным согласится передать Кремлю украинские территории, которые Россия не смогла захватить силой.

Накануне Главред писал, что Киев хочет участвовать в любых переговорах, чтобы предотвратить влияние Путина на Трампа. Трамп через своего посланника предлагал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, но Путин отверг эту идею, заявив, что условия для нее еще не готовы.

Недавно стало известно, что по мнению польского премьер-министра Дональда Туска, войне страны-агрессора России против Украины может наступить временная "заморозка".

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

