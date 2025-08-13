Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

Что сказал Подоляк:
- Киев готов пойти на сделку с Москвой по воздушному перемирию
- Россия вряд ли откажется от массированных атак по Украине
- Любые вопросы по территориям должны обсуждаться с Украиной
Украина готова обсудить со страной-агрессором Россией вопрос прекращения огня в небе. Об этом в интервью Corriere Della Sera заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, этот шаг может стать начальной фазой для дальнейших переговоров, так как накануне РФ отвергла предложение США о всеобъемлющем прекращении огня, включая удары ракет и беспилотников по территории Украины.
"Воздушные бомбардировки - ключевой инструмент, с помощью которого Москва оказывает психологическое давление на Украину и влияет на нашу позицию. Второй инструмент - беспощадные атаки по всей линии фронта, которые, однако, отражаются нашей армией", - подчеркнул Подоляк.
Сейчас все еще маловероятно, что Россия будет готова отказаться от массированного применения беспилотников и использования стратегической авиации. Однако Украина готова обсуждать этот сценарий для выхода на реалистичные переговорные позиции.
"Любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее, является отправной точкой для надлежащего начала переговоров", - отметил представитель ОП.
Может ли Украина согласиться на территориальные уступки
Михаил Подоляк также не прошел мимо вопроса о готовности Украины вывести свои войска из Донецкой области. Он отметил, что ни одно решение, касающееся решения проблем на территории Украины, не может приниматься без присутствия представителей Киева и главы государства Владимира Зеленского.
В то же время советник главы ОП считает, что заявления и действия Путина до сих пор указывают на его неготовность к реальным переговорам. Кремлевский диктатор лишь пытается затянуть войну и ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа.
Перемирие между Украиной и Россией - последние новости
Ранее СМИ писали, что худшие опасения Украины могут стать реальностью, если президент США Дональд Трамп 15 августа во время встречи с Владимиром Путиным согласится передать Кремлю украинские территории, которые Россия не смогла захватить силой.
Накануне Главред писал, что Киев хочет участвовать в любых переговорах, чтобы предотвратить влияние Путина на Трампа. Трамп через своего посланника предлагал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, но Путин отверг эту идею, заявив, что условия для нее еще не готовы.
Недавно стало известно, что по мнению польского премьер-министра Дональда Туска, войне страны-агрессора России против Украины может наступить временная "заморозка".
О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
