Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию, которая распространяется в СМИ относительно предстоящих переговоров с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным в рамках саммита на Аляске. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что медиа предвзято подают информацию о его встрече с Путиным, ссылаясь на бывших чиновников и оппонентов, в частности Джона Болтона, который недавно заявил, что, несмотря на проведение переговоров на территории США, "Путин уже победил". Политик возмутился таким утверждением, подчеркнув, что США побеждают во всем, а фейковые новости работают непрерывно.
"Если бы я освободил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые СМИ сказали бы, что я заключил плохую сделку! Но теперь их разоблачили. Посмотрите на все настоящие новости, которые появляются об их коррупции. Это больные и нечестные люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы побеждаем во всем!!! MAGA", - резюмировал Трамп.
