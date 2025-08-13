https://glavred.info/world/tramp-zayavil-ob-osvobozhdenii-moskvy-i-leningrada-pered-sammitom-na-alyaske-detali-10689458.html Ссылка скопирована

Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию, которая распространяется в СМИ относительно предстоящих переговоров с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным в рамках саммита на Аляске. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что медиа предвзято подают информацию о его встрече с Путиным, ссылаясь на бывших чиновников и оппонентов, в частности Джона Болтона, который недавно заявил, что, несмотря на проведение переговоров на территории США, "Путин уже победил". Политик возмутился таким утверждением, подчеркнув, что США побеждают во всем, а фейковые новости работают непрерывно.

"Если бы я освободил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые СМИ сказали бы, что я заключил плохую сделку! Но теперь их разоблачили. Посмотрите на все настоящие новости, которые появляются об их коррупции. Это больные и нечестные люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы побеждаем во всем!!! MAGA", - резюмировал Трамп.

