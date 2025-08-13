Кремль нашел слабое место Трампа: в FT объяснили, как это может сыграть на руку Путину

Кремлевский диктатор Владимир Путин может использовать дипломатическую встречу для усиления своих позиций в войне против Украины.

Президент США Дональд Трамп готовится к переговорам с Путиным/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Вкратце:

Запланированная встреча Трампа и Путина касается завершения войны

15 августа состоятся переговоры между США и Россией

Худшие опасения Украины могут стать реальностью, если президент США Дональд Трамп 15 августа во время встречи с Владимиром Путиным согласится передать Кремлю украинские территории, которые Россия не смогла захватить силой, сообщает Financial Times.

В материале отмечается, что история переговоров, подобных Мюнхену или Ялте, может повториться во время встречи на Аляске. Издание сомневается, что Трамп учтет уроки прошлого во время разговора с российским лидером.

Проблемы с пониманием ситуации

Financial Times подчеркивает, что спецпосланник США Стив Уиткофф не до конца понимает ситуацию на украинском фронте и не изучил, как такие встречи влияли на мировую карту в прошлом.

"Путин тем более не занимается историей", - отмечает издание.

Трамп, вернувшись к власти, обещал быстро прекратить войну России против Украины. Однако за семь месяцев пребывания у власти, получая отказы Путина о перемирии, он потерял терпение и пригрозил экономической войной против России, если позиция Кремля не изменится.

Реакция Путина и отсрочка санкций

Издание предполагает, что согласие Путина на встречу является реакцией на угрозы Трампа. Кремлевскому лидеру удалось отсрочить санкции против экспорта нефти, но это лишь откладывание решения.

Financial Times отмечает, что Путин уже перешел черту, которую другие восприняли бы как унижение - он "унизил главу Белого дома".

"Почти каждый раз, когда президент США призывал Путина прекратить огонь, Россия только усиливала атаки на Украину", - говорится в материале.

Изменение позиции США по поставкам оружия

Это, по мнению издания, задело самолюбие Трампа и заставило его отменить запрет Пентагона на поставки оружия Украине.

Также Financial Times отмечает два преимущества Путина: Трамп стремится заключить сделку больше, чем российский президент, который верит, что время играет на его стороне; и неосведомленность американской стороны, ведь спецпосланник Уиткофф до сих пор не знает, на какие именно украинские территории претендует Кремль.

Аляска / Инфографика: Главред

Возможные последствия

Издание прогнозирует, что если Путин воспользуется желанием Трампа заключить сделку, чтобы забрать украинские земли, которые стоили Украине большой крови, реакция будет жесткой. Также не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться под угрозой устранения, если согласится на неравноценный обмен территориями с Россией.

Позиция Украины по прекращению огня - новости по теме

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что сначала нужно запустить прекращение огня, и только после этого переходить к переговорам. Украина не рассматривает сценарии передачи своих территорий РФ.

Украина не выйдет из Донбасса, иначе возникнет риск третьей войны, сказал президент Владимир Зеленский. Это - не предложение со стороны США, а "инициатива" Путина, добавил глава государства.

Обмен территорий - очень сложный вопрос, нельзя сдавать страну, заявил Владимир Зеленский. По его словам, этот вопрос неотделим от гарантий безопасности Украине.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

