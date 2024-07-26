Власти России закрывают доступ к YouTube для своих граждан

Одну из последних американских социальных сетей в России Кремль хочет заблокировать. Речь идет о сервисе YouTube Alphabet Inc. Об этом сообщает издание Bloomberg.
"Скорость загрузки Youtube на компьютеры на этой неделе снизится примерно на 40%. К концу следующей недели она снизится на 70%", - сообщил председатель технологического комитета нижней палаты Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, это якобы является следствием политики YouTube, "который последовательно удаляет каналы наших публичных деятелей", позиция которых не совпадает с "западной точкой зрения".
Что такое видеосервис YouTube
YouTube - популярный видеохостинг, предоставляющий услуги размещения видеоматериалов. Основан 14 февраля 2005 года тремя работниками PayPal: Чадом Херли, Стивеном Чени и Джаведом Каримом. Сейчас является подразделением компании Google. По состоянию на август 2019 года YouTube является вторым по посещаемости сайтом в Интернете (по данным компании Alexa Internet).
Российский политик также сообщил, что пока что доступ к видеосервису будет открытым в виде мобильного приложения.
Напомним, что Google объявил о банкротстве в России в 2022 году после того, как власти РФ заблокировали счета Ютуб-каналов, которые отказались удалять неудобный для Кремля контент.
Ютуб в 2022 году заблокировал несколько прокремлевских каналов, которые вели открытую пропаганду войны.
YouTube и Google - новости
Напомним, ранее стало известно, почему и кто закрывает украинские YouTube-каналы.
После полномасштабного вторжения России в Украину в ряде населенных пунктов Киевской области отсняли часть материала в рамках совместного проекта Министерства внутренних дел и экспертов Google, такиим образом пользователи могут видеть последствия обстрелов.
Ранее стало известно, какие сайты в интернете больше всего посещают украинские пользователи.
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