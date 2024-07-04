Как ускорить интернет на мобильном телефоне: способ, о котором мало кто знает

Скорость интернета на мобильном телефоне часто зависит от множества различных факторов. Порой реальная скорость ниже заявленной провайдером и пользователи пытаются ее улучшить. Многие задаются вопросом, как ускорить Интернет на андроиде. И мы нашли ответ.
Автор YouTube-канала Китай Like показал, как при помощи простых действий в настройках можно увеличить скорость Интернета почти в два раза.
Как увеличить скорость мобильного интернета в телефоне
Проверяем скорость интернета
Скачиваем программу Speed Test и замеряем текущую скорость. У автора получилось 30,53 Мб/сек на загрузку и 7 ,39 Мб/сек на отдачу. У вас, разумеется, могут быть другие цифры.
Усиливаем скорость Интернета
Отправляемся в Настройки – находим Подключения и общий доступ – далее ищем Частный DNS сервер. По умолчанию он отключен.
Нажимаем имя хоста провайдера DNS и пишем dns.google.
Сохраняемся.
Снова запускаем Speed Test и измеряем скорость
У автора видеоролика скорость стала почти в два раза выше, чем была:
51,31 Мб/сек на загрузку
17,28 Мб/сек на отдачу.
Что такое DNS-сервер?
DNS – это проводник в Интернете. Его задача состоит в том, чтобы помогать браузерам находить адреса сайтов, после чего успешно к ним подключаться. DNS состоит из протокола и серверов. Протокол передает данные и ищет IP-адреса, тогда как серверы хранят о них всю необходимую информацию.
Смотрите видео, как быстро и просто увеличить скорость Интернета на мобильном телефоне:
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