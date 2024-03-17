Как можно увеличить скорость мобильного интернета: хитрый фокус знают единицы

Как усилить сигнал мобильного интернета на телефоне - стопроцентные советы для увеличения скорости интернета.

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Что делать если мобильный интернет стал плохо работать / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Firmbee, Pixabay/Surprising_SnapShots

Мобильный интернет за последнее время стал неотъемлемым помощником современного человека. Люди пользуются им практически в любой точке, где работает мобильная связь.

Однако нередко возникает вопрос о том, что мобильный интернет перестает работать стабильно. Для того, чтобы наладить его работу, специалисты советуют несколько простых способов настройки.

Что делать если мобильный интернет стал плохо работать

В случае, если мобильный интернет начал "глючить" на мобильном устройстве, или снизилась его скорость, специалисты советуют обратить внимание на несколько вещей.

Стоит проверить баланс карточки и пополнить его, в случае необходимости;

Обратите внимание на сумму остатка по пакету интернета;

Проверьте активацию режима "Передача данных" на вашем устройстве;

Перезагрузите устройство — выключите и включите его;

Выключите Wi‑Fi на смартфоне или планшете.

Почему при 4G низкая скорость интернета

Нередко снижение скорости передачи данных связано с особенностями работы сетей оператора. Медленная скорость загрузки данных может быть вызвана слабым сигналом Сети.

Также на это может влиять неправильное использование защитного чехла и даже превышением лимита мобильного трафика. Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на исправность SIM-карты, ошибки приложения, а также правильность настроек устройства.

Как увеличить скорость мобильного интернета на телефоне

Среди действенных способов увеличения скорости работы мобильного Интернета специалисты выделяют сразу несколько:

Займитесь настройкой DNS-сервера;

Попробуйте попробовать принудительное подключение 4G/LTE;

Результат может дать очистка кэша и данных приложений;

Стоит включить и выключить "Режим полета";

Можно обновить операционную систему и браузер;

Специалисты рекомендуют попробовать использовать специальные приложения для ускорения передачи данных.

Как увеличить скорость интернета 4G на телефоне

Опытные программисты говорят о том, что для повышения скорости интернета можно попробовать несколько эффективных методов.

Попробуйте сменить настройки гаджета;

Удалите ненужные приложения и файлы, тем самым очистив место на телефоне;

Стоит ограничить использование приложений, функционирующих в фоновом режиме;

Не поленитесь обновить iOS или Android до последней версии;

Задумайтесь об удалении ненужных расширений для мобильного браузера.

Смотрите видео - зачем иметь соцсети и гаджеты:

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