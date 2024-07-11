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Как ускорить интернет на ноутбуке и компьютере: скорость вырастет в два раза

Андрей Ганчук
11 июля 2024, 08:29
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Если вы не знаете, как увеличить скорость интернета на ПК или ноутбуке, чтобы она соответствовала норме от провайдера, попробуйте проверить свои настройки.
скорость интернета
Что делать, если на ПК низкая скорость интернета, и как ее увеличить в несколько раз / Скриншот YouTube

Порой пользователи ноутбуков и персональных компьютеров сталкиваются с проблемой, когда заявленная провайдером скорость Интернета не соответствует реальной. И тогда многие интересуются вопросом, как ускорить скорость интернета в компьютере. Мы расскажем вам о рабочем способе, который обнаружили на просторах Сети.

Автор YouTube-канала Техно Компьютер показал, как решить вопрос со скоростью Интернета и подвести ее к той, которая изначально задана провайдером.

Как увеличить скорость интернета на ПК в настройках

Проверяем скорость интернета на компьютере

Чтобы измерить реальную скорость на ПК или ноутбуке, нужно в своем браузере перейти по ссылке, которая откроет Speed Test. У автора получилось 29,14 Мб/c скорость загрузки и 49,99 Мб/c на отдачу. Реальная скорость у каждого пользователя может быть разной.

Увеличиваем скорость интернета

Правой клавишей нажимаем на картинку с кнопкой Пуск. Находим режим Выполнить, жмем, и вводим в появившейся строке команду gpedit.msc. Далее нажимаем Enter.

Перед нами открывается окно редактора групповой политики Windows. В нем заходим в папку Административные шаблоны, следом открываем Сеть и далее – Планировщик пакетов QoS.

Справа мы видим пункт Ограничить резервируемую пропускную способность и заходим в него.

У автора этот параметр выставлен в режиме Не задано. Выставляем пункт Включено. А ниже, в параметре Ограничение пропускной способности (%), выставляем 0. Жмем применить и ОК.

Перезагружаем компьютер.

Заново запускаем Speed Test и проверяем скорость

У автора получилось 93,35 Мб/c на загрузку и 90,22 Мб/с на отдачу. Скорость Интернета выросла более чем в два раза.

Что такое Техно Компьютер?

Техно Компьютер – украинский канал на YouTube. Тематика – обучение пользователей пользованию компьютером, установке различных программ и драйверов, а также оптимизации систем Windows и Аndroid. У канала более 150 тысяч подписчиков и до 40 миллионов просмотров, указано в описании

Смотрите видео, как увеличить скорость интернета на ПК и ноутбуке более чем в два раза:

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