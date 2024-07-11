Как ускорить интернет на ноутбуке и компьютере: скорость вырастет в два раза

Порой пользователи ноутбуков и персональных компьютеров сталкиваются с проблемой, когда заявленная провайдером скорость Интернета не соответствует реальной. И тогда многие интересуются вопросом, как ускорить скорость интернета в компьютере. Мы расскажем вам о рабочем способе, который обнаружили на просторах Сети.
Автор YouTube-канала Техно Компьютер показал, как решить вопрос со скоростью Интернета и подвести ее к той, которая изначально задана провайдером.
Как увеличить скорость интернета на ПК в настройках
Проверяем скорость интернета на компьютере
Чтобы измерить реальную скорость на ПК или ноутбуке, нужно в своем браузере перейти по ссылке, которая откроет Speed Test. У автора получилось 29,14 Мб/c скорость загрузки и 49,99 Мб/c на отдачу. Реальная скорость у каждого пользователя может быть разной.
Увеличиваем скорость интернета
Правой клавишей нажимаем на картинку с кнопкой Пуск. Находим режим Выполнить, жмем, и вводим в появившейся строке команду gpedit.msc. Далее нажимаем Enter.
Перед нами открывается окно редактора групповой политики Windows. В нем заходим в папку Административные шаблоны, следом открываем Сеть и далее – Планировщик пакетов QoS.
Справа мы видим пункт Ограничить резервируемую пропускную способность и заходим в него.
У автора этот параметр выставлен в режиме Не задано. Выставляем пункт Включено. А ниже, в параметре Ограничение пропускной способности (%), выставляем 0. Жмем применить и ОК.
Перезагружаем компьютер.
Заново запускаем Speed Test и проверяем скорость
У автора получилось 93,35 Мб/c на загрузку и 90,22 Мб/с на отдачу. Скорость Интернета выросла более чем в два раза.
Что такое Техно Компьютер?
Техно Компьютер – украинский канал на YouTube. Тематика – обучение пользователей пользованию компьютером, установке различных программ и драйверов, а также оптимизации систем Windows и Аndroid. У канала более 150 тысяч подписчиков и до 40 миллионов просмотров, указано в описании
Смотрите видео, как увеличить скорость интернета на ПК и ноутбуке более чем в два раза:
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