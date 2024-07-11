Как ускорить интернет на ноутбуке и компьютере: скорость вырастет в два раза

Если вы не знаете, как увеличить скорость интернета на ПК или ноутбуке, чтобы она соответствовала норме от провайдера, попробуйте проверить свои настройки.

https://glavred.info/life/kak-uskorit-internet-na-noutbuke-i-kompyutere-skorost-vyrastet-v-dva-raza-10579862.html Ссылка скопирована

Что делать, если на ПК низкая скорость интернета, и как ее увеличить в несколько раз / Скриншот YouTube

Порой пользователи ноутбуков и персональных компьютеров сталкиваются с проблемой, когда заявленная провайдером скорость Интернета не соответствует реальной. И тогда многие интересуются вопросом, как ускорить скорость интернета в компьютере. Мы расскажем вам о рабочем способе, который обнаружили на просторах Сети.

Автор YouTube-канала Техно Компьютер показал, как решить вопрос со скоростью Интернета и подвести ее к той, которая изначально задана провайдером.

Как увеличить скорость интернета на ПК в настройках

Проверяем скорость интернета на компьютере

Чтобы измерить реальную скорость на ПК или ноутбуке, нужно в своем браузере перейти по ссылке, которая откроет Speed Test. У автора получилось 29,14 Мб/c скорость загрузки и 49,99 Мб/c на отдачу. Реальная скорость у каждого пользователя может быть разной.

Увеличиваем скорость интернета

Правой клавишей нажимаем на картинку с кнопкой Пуск. Находим режим Выполнить, жмем, и вводим в появившейся строке команду gpedit.msc. Далее нажимаем Enter.

Перед нами открывается окно редактора групповой политики Windows. В нем заходим в папку Административные шаблоны, следом открываем Сеть и далее – Планировщик пакетов QoS.

Справа мы видим пункт Ограничить резервируемую пропускную способность и заходим в него.

У автора этот параметр выставлен в режиме Не задано. Выставляем пункт Включено. А ниже, в параметре Ограничение пропускной способности (%), выставляем 0. Жмем применить и ОК.

Перезагружаем компьютер.

Заново запускаем Speed Test и проверяем скорость

У автора получилось 93,35 Мб/c на загрузку и 90,22 Мб/с на отдачу. Скорость Интернета выросла более чем в два раза.

Что такое Техно Компьютер? Техно Компьютер – украинский канал на YouTube. Тематика – обучение пользователей пользованию компьютером, установке различных программ и драйверов, а также оптимизации систем Windows и Аndroid. У канала более 150 тысяч подписчиков и до 40 миллионов просмотров, указано в описании

Смотрите видео, как увеличить скорость интернета на ПК и ноутбуке более чем в два раза:

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред