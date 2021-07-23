Стало известно, какие сайты украинцы посещают больше всего – рейтинг

Рейтинг самых популярных в Украине сайтов / УНИАН

Исследовательская компания TNS Ukraine опубликовала свежий список самых популярных в Украине интернет-ресурсов за июнь 2021 года.

Лидеры по среднедневной доле не изменились. В топе Google, YouTube и Facebook. Замыкают первую пятерку рейтинга интернет-энциклопедия со свободным контентом Wikipedia и интернет-магазин Rozetka.ua.

Согласно данным сервиса, сезон отпусков повлиял на активность интернет-пользователей, которые стали меньше посещать интернет-магазины и маркетплейсы. Однако в рейтинг популярных сайтов впервые за долгое время вернулся Aliexpress.

Летний сезон – пора высокой активности украинцев в Instagram.com, который нарастил охвата и поднялся на 7-ю позицию в рейтинге, несмотря на общее снижение интереса к социальным сетям. В июне в ТОП также вернулись новостные ресурсы: 24tv.ua (19-е место), Bbc.com (20-е место), Glavcom.ua (22-е место). Стабильный лидер среди новостных ресурсов – Pravda.com.ua.

Рейтинг самых популярных в Украине сайтов за июнь 2021 / TNS Ukraine

Для составления инфографика компания использовала данные Kantar CMeter. Здесь представлены desktop и mobile интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет. Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников, а данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.

Ранее в Google рассказали, где отдыхают украинцы. В этом году самыми популярными направлениями отдыха внутри страны стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.

В то же время, учитывая то, что сегодня все больше стран открывают свои границы для украинцев, растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом остается Турция.