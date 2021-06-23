Названы самые популярные интернет-сайты в Украине

Рейтинг самых популярных в Украине сайтов / / Myslo

Исследовательская компания TNS Ukraine опубликовала свежий список самых популярных в Украине интернет-ресурсов за май 2021 года.

Тройка лидеров остается непоколебимой уже который месяц – это Google, Youtube и Facebook. Замыкают первую пятерку рейтинга интернет-энциклопедия со свободным контентом Wikipedia и интернет-магазин Rozetka.ua.

По данным исследования, праздничный мая продолжил тренд на падение интереса к вебресурсам. Также снизилась активность украинских пользователей на интернет-магазинах и маркетплейсах, за исключением Allo.ua, который нарастил охвата и вернулся в Топ-25 сайтов Украины.

В то время как введение новых тарифов на газ для населения способствовало актуализации портала для потребителей природного газа – Ok.104.ua. Также украинцы активно пользовались порталами ПриватБанка – Privatbank.ua и Next.privat24.ua, которые оказались на 8-м и 12-м ступенькам в рейтинге соответственно. В мае в рейтинг попали только два новостные ресурсы: Pravda.com.ua (14-е место) и News.obozrevatel.com (22-е место).

Рейтинг самых популярных в Украине сайтов за май 2021 / TNS Ukraine

Для составления инфографика компания использовала данные Kantar CMeter. Здесь представлены desktop и mobile интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет. Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников, а данные из всех источников объединяются в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь в данных.

Ранее в этом месяце ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром" подвела итоги локального авторынка за первые пять месяцев текущего года, выявив наиболее популярные новые модели. За этот период украинцы приобрели почти 40 тыс. новых легковых автомобилей (39,6 тыс.).

Наибольшим спросом в этом периоде пользовался автомобиль Toyota RAV4. С января по май эту модель приобрели 2586 автомобилистов. Вторым по популярности стал компактный кроссовер KIA Sportage, за который своими кошельками проголосовали 2235 покупателей. Замыкает тройку лидеров Renault Duster, в активе которой 2110 регистраций.