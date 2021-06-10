Названы самые популярные новые авто среди украинцев в 2021

Toyota RAV4 - самый популярный новый автомобиль среди украинцев в 2021 / Car and Driver

Ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром" подвела итоги локального авторынка за первые пять месяцев текущего года, выявив наиболее популярные новые модели. За этот период украинцы приобрели почти 40 тыс. новых легковых автомобилей (39,6 тыс.).

Наибольшим спросом в этом периоде пользовался автомобиль Toyota RAV4. С января по май эту модель приобрели 2586 автомобилистов. Вторым по популярности стал компактный кроссовер KIA Sportage, за который своими кошельками проголосовали 2235 покупателей. Замыкает тройку лидеров Renault Duster, в активе которой 2110 регистраций.

Также в ТОП-10 моделей украинского рынка новых легковых автомобилей вошли:

RENAULT Sandero – 1207 шт.,

RENAULT Logan – 1134 шт.,

NISSAN Qashqai – 1117 шт.,

VOLKSWAGEN Touareg – 966 шт.,

HYUNDAI Tucson – 877 шт.,

TOYOTA Land Cruiser Prado – 846 шт.,

MAZDA CX5 – 823 шт.

Таким образом, 9 из 10 самых популярных автомобилей на украинском рынке являются кроссоверами. Всего же по итогам первых пяти месяцев текущего года кроссоверам принадлежит 3/4 украинского рынка новых легковых авто.

Отметим, что только в мае украинцы приобрели 8,5 тыс. новых легковых автомобилей, 33,2 тыс. подержанных иномарок и 622 электромобиля.

Ранее исследовательская компания TNS Ukraine опубликовала список самых популярных в Украине интернет-ресурсов. Согласно свежей статистике, интерес украинцев к маркетплейсам и интернет-магазинам заметно поугас.