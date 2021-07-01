От оккупированного Седово до Египта: в Google рассказали, где отдыхают украинцы

В Google рассказали, где отдыхают украинцы / Униан

Хотя глобальная пандемия продолжает влиять на планы большинства людей и в 2021 году, тенденции поиска в Google показывают, что с распространением вакцин интерес к путешествиям растет.

Сервис проанализировал поисковые запросы украинских пользователей за последние 3 месяца, связанные с отдыхом и составил топ-10 направлений внутри страны и топ-10 заграничных курортов в период пандемии COVID-19.

Самые популярные направления отдыха в Украине:

Бердянск Железный Порт Коблево Затока Кирилловка Одесса Арабатская Стрелка Седово Скадовск Счастливцево

В то же время, учитывая то, что сегодня все больше стран открывают свои границы для украинцев, растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом остается Турция.

Самые популярные направления отдыха за границей:

Турция Кипр Албания Болгария Черногория Хорватия Греция Египет Грузия ОАЭ

После нескольких месяцев застоя из-за пандемии уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться: тенденции поиска свидетельствуют, что по мере распространения вакцинации интерес к путешествиям, похоже, растет. Люди хотят путешествовать, поскольку чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки – отмечают в компании.

Вместе с тем пресс-служба Google Украина напомнила, что прежде чем планировать свой отпуск, необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями органов здравоохранения и местных властей, а также пристально соблюдать меры предосторожности и профилактики.

Ранее были названы самые популярные интернет-сайты в Украине. Согласно свежей статистике за май, украинцы пристально следили за своими финансами и тарифам на газ.