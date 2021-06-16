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Google анонсировала шесть новых функций, которые появятся в Android этим летом

16 июня 2021, 15:03

Компания представила обновление своих сервисов для мобильных аппаратов.

Android
Google представила шесть новых функций Android / Униан

Google анонсировала шесть крупных нововведений, которые станут доступны в фирменных сервисах компании в ближайшее время. Обновлять же Android для этого не придётся, поскольку всё это будет осуществлено на уровне приложений.

Так, функция оповещения о землетрясениях расширит географию работы, приложение "Сообщение" получит новую функцию для занесения отдельных сообщений в избранное, а "Google Ассистент" наконец научится работать внутри приложений.

Система оповещения о землетрясениях

Google расширяет свою систему обнаружения и оповещения о землетрясениях на базе Android. С помощью этой системы люди в районах с повышенной сейсмической активностью могут получать оповещения за несколько секунд до толчка.

Такая система уже работает в Новой Зеландии и Греции, а теперь она запускается в Турции, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и на Филиппинах. В приоритете у Google – запуск системы в регионах, которые чаще всего подвергаются землетрясениям.

Эмодзи под контекст

Пользователям клавиатуры Gboard будут предлагаться стикеры на основе набранных сообщений исходя из контекста. Такие стикеры будут комбинироваться при помощи системы Emoji Kitchen, которая позволяет генерировать новые эмодзи благодаря совмещению нескольких стандартных.

Нововведение уже доступно в бета-версии Gboard, и вскоре появится на смартфонах, работающих под управлением Android 6.0 и новее.

Пометки для важных сообщений

Чтобы вы не потеряли ничего важного в переписке, Google добавляет в стандартное приложение "Сообщения" новую функцию для занесения отдельных сообщений в избранное.

Просто зажмите нужное послание и поставьте "звёздочку" в появившемся меню. Найти отмеченные сообщения можно через фильтр в поиске.

Больше возможностей для Android Auto

Апгрейд получит и система Android Auto, пользователи которой смогут кастомизировать экран лончера напрямую со смартфона – устанавливать тёмный интерфейс, менять темы и сортировать приложения на домашнем экране.

Также будет улучшена навигация в мультимедийных приложения, быстрый доступ к приложениям для обмена сообщениями и функция чтения входящих сообщений без рук при помощи голоса. Ранее эти возможности были доступны далеко не везде.

Голосовые команды к приложениям

Ещё одной фишкой Android станет более гибкое взаимодействие с приложениями при помощи "Google Ассистента". Голосовой запрос "Окей, Google, оплати мой счёт в Capital One" или "Окей, Google, возобнови мою тренировку в Strava" успешно выполнится без необходимости разблокировать смартфон.

Функция обнаружения взгляда

Наконец, компания подготовила обновление для системы Voice Assist, которая была создана для людей с ограниченными двигательными возможностями. Теперь же, благодаря функции обнаружения взгляда, пользователи смогут настроить голосовой доступ только тогда, когда они смотрят на экран.

Также голосовой доступ теперь будет распознавать поле ввода пароля, где пользователю будет позволено вводить буквы разного регистра, цифры и символы. Например, можно сказать "заглавная буква P" или "знак доллара" для ввода $.

Android
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