Новая функция iOS 15 найдёт даже выключенный или сброшенный iPhone

iPhone 12 / кадр из видео

Одной из особенностей новой версии мобильной ОС станет расширение возможностей сервиса "Локатор". Apple рассказала, что после обновления до iOS 15 приложение сможет находить даже выключенные и сброшенные Айфоны.

Похоже, что начиная с iOS 15 смартфоны iPhone не выключаются полностью, а остаются в режиме низкого энергопотребления. Таким образом, даже неактивный Айфон по-прежнему выполняет роль NFC-метки AirTag, позволяя любому соседнему устройству на iOS обнаруживать себя.

Apple информирует пользователей о новом поведении с помощью окна с предупреждением – оно отобразится, когда уровень заряда аккумулятора опустится до определенного уровня впервые после установки апдейта. В настройках можно отключить подобную функцию насовсем.

Кроме того, в Apple пообещали, что функция определения местоположения продолжит функционировать даже после сброса устройства до заводских настроек. Такой механизм, по мнению американской компании, существенно поможет покупателям в поисках украденных или утерянных гаджетов.

Напомним, что релизная версия iOS 15 должна выйти осенью, а сейчас разработчики и энтузиасты могут установить первую бету. Новая ОС также привнесла обновление приложений FaceTime, "Погода" и "Сообщения", новые интеллектуальные функции в Spotlight, новые языки для функции QuickPath (включая русский), режимы Focus и другие нововведения.

iPhone, которые обновятся до iOS 15: вся линейка iPhone 12, вся линейка, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2016), iPhone SE (2020), iPod touch 7-го поколения.