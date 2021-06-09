Новая функция iOS 15 найдёт даже выключенный или сброшенный iPhone

Похоже, что при выключении устройство на самом деле не отключает питание до конца.
Одной из особенностей новой версии мобильной ОС станет расширение возможностей сервиса "Локатор". Apple рассказала, что после обновления до iOS 15 приложение сможет находить даже выключенные и сброшенные Айфоны.
Похоже, что начиная с iOS 15 смартфоны iPhone не выключаются полностью, а остаются в режиме низкого энергопотребления. Таким образом, даже неактивный Айфон по-прежнему выполняет роль NFC-метки AirTag, позволяя любому соседнему устройству на iOS обнаруживать себя.
Apple информирует пользователей о новом поведении с помощью окна с предупреждением – оно отобразится, когда уровень заряда аккумулятора опустится до определенного уровня впервые после установки апдейта. В настройках можно отключить подобную функцию насовсем.
Кроме того, в Apple пообещали, что функция определения местоположения продолжит функционировать даже после сброса устройства до заводских настроек. Такой механизм, по мнению американской компании, существенно поможет покупателям в поисках украденных или утерянных гаджетов.
Напомним, что релизная версия iOS 15 должна выйти осенью, а сейчас разработчики и энтузиасты могут установить первую бету. Новая ОС также привнесла обновление приложений FaceTime, "Погода" и "Сообщения", новые интеллектуальные функции в Spotlight, новые языки для функции QuickPath (включая русский), режимы Focus и другие нововведения.
iPhone, которые обновятся до iOS 15: вся линейка iPhone 12, вся линейка, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2016), iPhone SE (2020), iPod touch 7-го поколения.