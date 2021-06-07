Apple представила новый iOS 15 с уникальными функциями

В iOS 15 появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео.
Сегодня, 7 июня, американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 15, до которой пользователи смогут обновить свои гаджеты осенью. Программное обеспечение обнародовали на презентации WWDC 2021.
Большое внимание компания уделила новшествам в сервисе видеозвонков FaceTime.
В iOS 15 появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео, когда фон размывается, а также поддержка пространственного звука Spatial Audio, выделение звука голоса в зависимости от ситуации.
Новая функция в FaceTime - SharePlay - позволит слушать музыку или смотреть фильмы одновременно с друзьями.
В приложении Messages можно будет поделиться контентом, таким как изображения, музыка, подкасты, статьи Apple News и многое другое. Весь контент будет сохраниться в соответствующие приложения - музыка в Apple Music, фото в Photos, и так далее.
В картах Apple добавили детали о дорогах: автобусные остановки, пешеходные переходы, сложные съезды и тд. Теперь они также ориентированы на пешеходов. Также с помощью камеры карты могут распознать ваше местоположение и указать правильное направление.
Голосовой помощник Siri в iOS 15 работает без интернета и распознает запросы прямо на устройстве.
Микрофон смартфона iPhone получил новые возможности. Среди них изоляция голоса. Искусственный интеллект будет распознавать шумы на фоне и удалять их.
Устройства, которые будут поддерживать iOS 15:
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus;
- iPhone SE (2016);
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone XS/XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro/Pro Max;
- iPhone SE 2 (2020);
- iPhone 12/mini;
- iPhone 12 Pro/Pro Max;
- iPhone 13/iPhone 12s.
Как ранее сообщал Главред, Всемирная конференция разработчиков Apple стартует уже завтра, 8 июня, в 20:00 по киевскому времени. По традиции Apple будет транслировать мероприятие на своём сайте и на официальном YouTube-канале.