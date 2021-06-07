Apple готовит новое приложение Mind для iPhone и Apple Watch

Apple представит новое приложение на презентации WWDC. / Apple

Компания из Купертино выпустит новое приложение Mind для iPhone и Apple Watch, обнаружил разработчик Хаос Тиан в одном из JSON-файлов выгрузки с App Store. Предполагается, что оно поможет улучшить ментальное здоровье.

Среди новых идентификаторов также упоминаются com.apple.NanoTips и com.Apple.NanoContacts. Нано – это приставка для кода приложений Apple Watch, из чего можно сделать вывод, что на часах появятся отдельные приложения "Контакты" и "Советы".

Наряду с идентификаторами, относящимися к невыпущенным приложениям для Apple Watch, Apple также разместила отдельную программу для watchOS и iOS с ID com.Apple.Mind. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман уточнил, что это – новая версия приложения "Дыхание". Предполагается, что оно будет работать с психическим здоровьем человека: отслеживать его, возможно, давать советы. О планах Apple добавить поддержку отслеживания психического здоровья заявлялось ранее.

Еще одна интересная строка: com.apple.findmy.finditems. Неясно, что она значит, но, по всей вероятности, Apple может разделить поиск вещей и поиск устройств разными приложениями. Возможно, мы сможем искать Apple AirTag с Apple Watch.

Напоминаем, что Всемирная конференция разработчиков Apple стартует уже завтра, 8 июня, в 20:00 по киевскому времени. По традиции Apple будет транслировать мероприятие на своём сайте и на официальном YouTube-канале.