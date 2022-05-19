Украинцы могут увидеть разрушенные рашистами города Киевщины: Google Maps добавил панорамы

На катах можно посмотреть снимки обстрелянных городов Киевщины / Макс Левин

Google Maps добавил панорамы разрушенных обстрелами городов Киевской области. На карте можно посмотреть съемки апреля 2022 года из Бородянки, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов.

Просмотреть фото можно по ссылкам:

Ранее стало известно о том, что в ряде населенных пунктов Киевщины уже отсняли часть материала в рамках совместного проекта Министерства внутренних дел и экспертов Google по оцифровке последствий вторжения России, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко на брифинге в медиацентре Украина – Укринформ.

"Сейчас ближайшие города к Киеву: Ирпень, Буча, Гостомель, Стоянка, Горенко - мы там уже часть материала отсняли... И сейчас мы как раз ведем работу над тем, чтобы масштабировать эту работу, потому что, к сожалению, объемы, которые нам необходимо зафиксировать, достаточно значительны и география их широка. Это и Сумская, Черниговская области. Это те места, где есть возможность сейчас проводить эту работу. Кроме того, еще есть часть таких городов и городков, где мы такую ​​работу провести не можем, но должны быть готовы к ним", – сказал Бондаренко.

Он отметил, что панорамы разрушенных домов, дорог, инфраструктуры можно посмотреть на картах Google.

По его словам, проект будет в общем доступе для людей, желающих владеть объективными данными о своей местности и своем недвижимом имуществе. Отдельно планируется создать сервис для правоохранителей и спасателей, которые смогут использовать его в качестве информационно-справочного ресурса для координации своих действий и дополнительной фиксации положения вещей в регионе.

Ранее жительница Бородянки рассказала, как российские оккупанты захватили ее село под Киевом, и она во второй раз в своей жизни оказалась в центре военных действий.

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