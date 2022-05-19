"Дочка еще дышала": полицейский из Бородянки нашел мёртвыми всю семью после обстрела оккупантов

Полицейский из Бородянки нашел мёртвыми всю семью после обстрела оккупантов / BBC

Полицейский Иван Симороз из Бородянки 26 февраля потерял всю свою семью - российская ракета попала прямо в его дом.

В тот день он был на работе и внезапно услышал громкий звук взрыва. Иван сразу же позвонил родным, но все были все зоны, пишет BBC.

Полицейский понял, что произошло что-то нехорошее. Он поехал вместе с коллегами в свой дом на улице Центральной, но увидел только развалины. Иван надеялся, что его родные остались в живых. Думал, может, спрятались в погребе.

Годовалая Полинка еще дышала

На помощь в поисках приехали соседи и родственники. Сначала Иван нашел мать, которая лежала на холодильнике. В 200 метрах полицейский увидел тело своего младшего брата. Ему оторвало руки и ноги. Рядом с ним сидела его любимая собака.

После этого нашли засыпанную кирпичом бабушку. Тетя Ивана увидела его однолетнюю дочь Полину на диване, дитя еще дышало.

Впоследствии Иван увидел мертвую жену и отца. Полину отвезли в больницу, но, к сожалению, девочка тоже не выжила.

Фото: BBC

После случившегося Иван взял всего три дня отпуска. Он работал на военном блокпоста неподалеку и помогал людям эвакуироваться на автобусах в безопасные районы. Впоследствии Ивана наградили медалью за заслуги и отвагу.

В Бородянке было обнаружено более 1200 тел

Его отделение полиции начало работать одним из первых после выхода россиян из Киевской области. За это время там было обнаружено более 1200 тел.

Работа сейчас помогает мужчине пережить свое горе. Когда жители Бородянки и полиция начали отстраивать город, Иван встретил людей, переживших схожие трагедии. Он говорит, что его дружеские отношения и поддержка коллег были бесценны.

"У каждого в Бородянке есть беда и проблемы, – признался полицейский. – Надо помогать людям. Работа и мои друзья – это помогает и поддерживает".

Ранее жительница Бородянки рассказала, как российские оккупанты захватили ее село под Киевом, и она во второй раз в своей жизни оказалась в центре военных действий.

Читайте также: