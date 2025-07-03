В России вводят масштабные ограничения для граждан - что случилось

Власти РФ пытаются ограничить доступ своих граждан к ресурсам, которые не контролируются российской пропагандой, отметили в ЦПД.

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В России вводят масштабные ограничения для граждан - что изменилось / Коллаж Главред, фото: mil.in.ua, УНИАН

О чем говорится в материале:

В регионах РФ вводят ограничения Интернета якобы из-за атак со стороны Украины

В ЦПИ назвали реальную цель властей РФ

В Ростовской области России введены постоянные ограничения интернета, которые, по заявлениям местных властей, должны якобы защитить от атак украинских дронов. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Местные власти Ростовской области объясняют, что замедление интернета на постоянной основе поможет защититься "от украинских дронов". Мол, безопасность "приоритетнее неудобств"", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что в течение последних месяцев подобные ограничения или полное отключение мобильного интернета стали регулярной практикой во многих регионах РФ, а количество таких случаев и их продолжительность только растет.

В ЦПИ объясняют, что несмотря на официальные заявления о мотивах безопасности, настоящая цель этих действий - усиление контроля Кремля над информационным пространством. Таким образом власть пытается ограничить доступ граждан к независимым источникам информации, усилить пропаганду и уменьшить вероятность протестных настроений среди населения.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удар по стратегически важному предприятию российского военно-промышленного комплекса - заводу "Энергия" в Ельце Липецкой области, который изготавливает аккумуляторы для вооружения армии РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Во Владивостоке, на главной площади, появился мемориал в честь генерал-майора Михаила Гудкова, который был ликвидирован во время удара по передовому штабу морской пехоты. О его гибели сообщили несколько военных источников.

Также после атаки украинских дронов на завод "Купол" в Ижевске повреждены четыре производственных цеха по изготовлению беспилотников. По данным издания Astra, в результате прилетов два корпуса, в том числе здание, где собирали дроны, получили серьезные повреждения, и работа предприятия остановлена.

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Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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