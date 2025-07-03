Был моей душой: две украинские актрисы, которые потеряли мужей на войне

Украинские актрисы рассказали о том, как пережили потерю своих любимых мужей.

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Украинские актрисы, которые потеряли своих мужей / Коллаж Главред, фото Instagram/hanna_yaremchuk78, hilska_nadiya

Кратко:

Что говорят женщины о своих потерях

Что помогает им "держаться" на плаву

Кровавое вторжение России в Украину затронуло без преувеличения каждую украинскую семью. Смерть не выбирала в чей дом приходить - будь-то знаменитость или обычный украинец.

1+1 опубликовал две истории любви украинских актрис, которые потеряли своих мужей на войне.

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Актриса Анна Яремчук-Бобало и ее муж Олег

Муж украинской актрисы Анны Яремчук-Бобало, Олег, погиб в декабре 2022 года во время боевого задания на фронте. По словам актрисы, это была невосполнимая потеря, разделившая жизнь на "до" и "после".

Украинская актриса Анна Яремчук-Бобало потерла мужа на войне / Фото Instagram/hanna_yaremchuk78

"Знаете, 21 декабря 2022 года, когда в 8 утра я услышала новость о том, что мой любимый самый лучший, самый прекрасный Олежка в мире отдал самое дорогое, самую высокую жертву, которую может отдать человек, — отдал свою жизнь за нас с вами, — тогда у меня рухнула вселенная, и я реально не я реально. Потому что мы были одно целое, мы были лучшими друзьями, а это самое важное, что может быть в отношениях. Он был моим лучшим другом, он был моей душой", – с болью рассказывала она.

Украинская актриса Анна Яремчук-Бобало потерла мужа на войне / Фото Instagram/hanna_yaremchuk78

По словам актрисы, боль утраты не проходит, а раны не заживают.

Украинская актриса Анна Яремчук-Бобало потерла мужа на войне / Фото Instagram/hanna_yaremchuk78

"Боль не проходит. Ты просто привыкаешь с ней жить. И это неправда, что пройдет время, время лечит. Нет, не правда. Время дает просто опыт, просто умение жить этим, как живут без ноги, без руки, — умение жить без половины души. И все", – признавалась Анна.

Надежда Хильская, потеряла мужа Алексея

Украинская актриса Надежда Хильская потеряла мужа, актера и военного Алексея Хильского, 17 августа 2023 года. Он служил сержантом взвода на передовой и погиб во время боевой задачи - во время эвакуации, в момент, когда их позицию ударил российский дрон-камикадзе.

"Это было на нуле. Муж был в разведке, сержантом взвода. Они разделились на две группы, и когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе и был ранен. Ребята пытались его эвакуировать, но прилетел ка**пский FPV-дрон и погиб. Я видела все это из экшн-камеры, запись которой мне предоставили собратья Алексея. Я видела все... Но даже после этого мне трудно поверить в его смерть. Даже приходя к нему на кладбище, не понимаю, что он там", — добавила актриса.

Актриса говорит, что потеря мужа стала для нее началом ее собственного ада.

"Пустота после смерти Алексея остается. Он был частью меня, и эта часть сейчас… Бывает, на меня находит волнами. Знаю, что мужчина не хотел бы, чтобы я плакала, а чтобы продолжала жизнь. Но… тяжело. Бывает, что еду в машине и начинаю плакать, потому что вижу какое-то кафе, в котором мы любили сидеть. Я очень стараюсь научиться не плакать. Хочу вспоминать Алексея свет, улыбаться", — рассказывала она раньше.

Украинская актриса потеряла мужа / Фото Instagram/hilska_nadiya

Особенно тяжело потерю отца переживает дочь актрисы Валерия. По словам Надежды, девочка прошла все этапы боли — от отрицания до злобы, и даже была обижена на ушедшего на фронт папу.

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