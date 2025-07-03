Блестящая высокоточная операция: ВСУ уничтожили важную для россиян технику

Что известно:
- ВСУ атаковали российскую военную технику
- Под ударами были системы радиолокационной разведки и ПВО
Украинские военные провели блестящую высокоточную спецоперацию. В Сети разлетелось мощное видео.
Наши защитники уничтожили вражескую технику морскими дронами и ударными бортами "Лазарь".
Уничтожено сразу три сверхважные вражеские цели:
- РЛМ-М 55Ж6М "Небо-М" - 1 единица;
- РЛМ-Д 55Ж6М "Небо-М" - 1 единица;
- КУ РЛС 55Ж6М "Небо-М" - 1 единица.
"Это серьезный удар по системе радиолокационной разведки и противовоздушной обороны оккупантов! Минус "глаза" врага, которые отслеживали небо над нами. Гордимся мастерством и отвагой наших защитников! Так держать!" - написали Силы обороны юга.
Смотрите видео с уничтожением российской техники:
Стоит отметить, что впоследствии Силы обороны юга удалили это видео со всех страниц.
Удары по оккупантам - последние новости
Напомним, в Сети ранее узнали о ликвидации в Крыму топ-командира РФ. Не исключено, что Ильдар Ахмеров был ликвидирован во время операции украинской разведки.
Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
Ранее сообщалось о том, что командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке. Российский полковник был ликвидирован во время удара по Донецку.
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