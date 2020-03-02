Потрясные постные блюда на каждый день: простые рецепты

Есть потрясные постные блюда – рецепты на каждый день собраны, и их легко воплотить в жизнь.
В понедельник, 2 марта, начался Великий пост 2020, он закончится накануне Воскресения Господня (Пасха) – 18 апреля.
В пост нельзя есть мясо, птицу, яйца и молочные продукты.
Священнослужители в некоторые дни поста вообще не едят, а в некоторые – употребляют постную пищу, которую не нужно готовить. Им не каждый день можно есть рыбу и не всегда можно добавлять в блюда растительное масло.
Для мирян нет единых правил питания в пост. Постные блюда подбираются, исходя из потребностей организма человека. Главное – не есть в дни поста друг друга. Миряне редко отказываются от растительного масла, а еще реже – полностью отказываются от еды.
Главред решил доказать, что Великий пост 2020 можно прожить вкусно, и собрал простые рецепты потрясных вкусных постных блюд с грибами, из тыквы и из картофеля.
Постные блюда – Великий пост: потрясные рецепты на каждый день
Потрясные вкусные постные блюда с грибами – рецепты
С грибами можно приготовить не только постные вторые блюда, но и первые блюда – например, сварить вкусный и согревающий грибной суп.
Простые постные блюда из грибов – рецепт первого
Постный экзотический грибной суп
Ингредиенты:
- Грибы – 230 г;
- Сырой рис – 1 чашка (240 мл);
- Овощной бульон – 6 чашек;
- 1 батат или обычный картофель;
- 4 зубчика чеснока;
- 2 морковки;
- 1 луковица;
- 2 стебля сельдерея;
- 450 мл кокосового молока;
- 1 лавровый лист;
- 2 горсти шпината;
- Соль, перец, растительное масло – по вкусу.
Потрясные и вкусные постные первые блюда – как приготовить экзотический грибной суп
Очищенный и мелко нарезанный лук обжарьте на растительном масле на протяжении 5 минут. Потом добавьте очищенный и порубленный чеснок, все перемешайте и готовьте еще на протяжении 1-2 минут.
Постные блюда с грибами имеют большой плюс – они просто готовятся. После обжарки ингредиентов можно считать, что блюдо почти готово.
Положите в бульон из овощей рис, порезанные грибы, очищенный и натертый морковь, порезанный сельдерей, очищенный и порезанный картофель, зажарку, все перемешайте и готовьте после закипания на среднем огне на протяжении 45 минут. За 5-7 минут до конца варки положите лавровый лист, а потом – вытащите.
Влейте кокосовое молоко, всыпьте измельченную зелень, соль, перец и все перемешайте.
Потрясные простые постные блюда с грибами – рецепт второго
Каша с грибами шиитаке
Ингредиенты:
- 100 г перловки;
- 1 луковица;
- 200 г грибов шиитаке;
- 250 мл овощного бульона;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- Соль, перец – по вкусу.
Потрясные и вкусные постные вторые блюда – как приготовить кашу с грибами шиитаке
Промытую перловку замочите на ночь или на 6-8 часов. Нарежьте очищенный лук и порежьте грибы. Порезанные ингредиенты обжарьте на растительном масле, а потом посолите и поперчите.
Положите в перловку обжаренные ингредиенты, все посолите, залейте овощным бульоном и готовьте под крышкой на небольшом огне на протяжении около 20 минут.
Потрясные и простые постные блюда из тыквы – рецепт первого
Постный суп из тыквы
Ингредиенты:
- 600 г тыквы;
- 400 г цветной капусты;
- 1 большая луковица;
- 2 крупные моркови;
- Соль, сушеный чеснок, куркума, мускатный орех, имбирь – по вкусу.
Потрясные и вкусные постные первые блюда – как сделать суп из тыквы
Очистите тыкву, лук и морковь. Очищенные тыкву, лук и морковь нарежьте кубиками, а цветную капусту разберите на соцветия. Подготовленные овощи залейте водой, чтобы она их только покрыла, и варите все полчаса.
Под конец варки добавьте специи, а потом все взбейте блендером, чтобы масса получилась однородной. Постный суп из тыквы можно подавать с кусочками авокадо, зеленью и семечками.
Потрясные и вкусные постные блюда из тыквы – рецепт второго
Тыква, запеченная с цветной капустой и травами
Ингредиенты:
- Очищенная тыква – небольшой кусок;
- Цветная капуста – небольшой кочан;
- Соль, прованские травы, кокосовое молоко – по вкусу.
Потрясные и простые постные вторые блюда – как приготовить тыкву с цветной капустой и травами
Нарежьте тыкву и цветную капусту небольшими кусочками, посыпьте солью и травами и залейте кокосовым молоком. Отправьте блюдо в духовку на 20 минут и доведите до готовности.
Готовое блюдо можно присыпать зеленью, семенами или орешками.
Потрясные и простые постные блюда – рецепты на каждый день блюд с картофелем: какой можно сварить суп
Постный картофельный суп-пюре на плите или в мультиварке
Ингредиенты:
- Картофель – 6-7 штук;
- 1 крупная луковица;
- 1 крупная морковь;
- 2 небольших помидора;
- 2 зубчика чеснока;
- 1-1,5 литра овощного бульона;
- Смесь сухих трав – 1 чайная ложка;
- Половина чайной ложки паприки;
- Половина чайной ложки куркумы.
Потрясные и вкусные постные блюда из картофеля – как приготовить картофельный суп-пюре
Очистите картофель, лук и морковь. Очищенные картофель и лук нарежьте кубиками, а морковь – натрите на терке. Также кубиками порежьте помидоры.
Постные блюда в мультиварке готовятся немного не так, как на плите. Если вы готовите на плите – обжарьте морковь и лук на сковороде без масла до мягкости, а если в мультиварке – влейте в чашу немного воды. В чашу мультиварки при приготовлении овощей нужно добавлять воду, поскольку она будет испаряться.
Потом уложите картофель, помидоры, все посолите и перемешайте. Влейте бульон, он должен покрыть овощи. Поставьте все вариться до готовности картофеля. В мультиварке постные первые блюда из картофеля обычно готовятся на режиме "Суп".
Сваренный суп взбейте блендером, чтобы получилось пюре. Во время взбивания можно добавить еще немного бульона. Всыпьте в блюдо специи, если нужно – досолите его и еще раз все взбейте блендером.
Постный картофельный крем-суп можно подать с семечками.
Потрясные и простые постные блюда – рецепты: как приготовить второе из картофеля
Постный картофельный рулет
Ингредиенты:
- 700 г картофельного пюре;
- 3 столовые ложки крахмала;
- 250 г лука;
- 250 г моркови;
- 250 г грибов;
- 20 г зелени;
- Соль, растительное масло – по вкусу.
Простые и вкусные постные блюда из картофеля – как сделать картофельный рулет
Очистите лук и морковь. Потом лук мелко нарежьте, а морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте лук и морковь на растительном масле. Мелко порежьте грибы, отправьте в поджаренные овощи и готовьте приблизительно 3 минуты. Потом все ингредиенты посолите.
Тщательно перемешайте картофельное пюре, чтобы в нем не было комочков, а потом всыпьте в него крахмал и все перемешайте. Должно получиться однородное тесто.
Застелите противень пергаментом и выложите картофельное тесто. Разогрейте духовку до температуры 200-220 градусов и отправьте тесто выпекаться на 15-20 минут, оно должно немного подрумяниться.
Потом распределите по тесту приготовленные овощи и все присыпьте мелко нарезанной зеленью. Сформируйте рулет, смажьте сверху растительным маслом и отправьте блюдо в духовку на 15 минут. Постный картофельный рулет лучше подавать теплым.