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Потрясные постные блюда на каждый день: простые рецепты

2 марта 2020, 06:29

Есть потрясные постные блюда – рецепты на каждый день собраны, и их легко воплотить в жизнь.

В пост можно приготовить потрясные постные блюда с грибами – Постные блюда – Великий пост
Потрясные вкусные постные блюда можно приготовить из грибов / Скриншот с instagram.com/olyaziff

В понедельник, 2 марта, начался Великий пост 2020, он закончится накануне Воскресения Господня (Пасха) – 18 апреля.

В пост нельзя есть мясо, птицу, яйца и молочные продукты.

Священнослужители в некоторые дни поста вообще не едят, а в некоторые – употребляют постную пищу, которую не нужно готовить. Им не каждый день можно есть рыбу и не всегда можно добавлять в блюда растительное масло.

Для мирян нет единых правил питания в пост. Постные блюда подбираются, исходя из потребностей организма человека. Главное – не есть в дни поста друг друга. Миряне редко отказываются от растительного масла, а еще реже – полностью отказываются от еды.

Главред решил доказать, что Великий пост 2020 можно прожить вкусно, и собрал простые рецепты потрясных вкусных постных блюд с грибами, из тыквы и из картофеля. 

Постные блюда – Великий пост: потрясные рецепты на каждый день

Потрясные вкусные постные блюда с грибами – рецепты

С грибами можно приготовить не только постные вторые блюда, но и первые блюда – например, сварить вкусный и согревающий грибной суп.

Простые постные блюда из грибов – рецепт первого

Постный экзотический грибной суп 

Ингредиенты: 

  • Грибы – 230 г;
  • Сырой рис – 1 чашка (240 мл);
  • Овощной бульон – 6 чашек;
  • 1 батат или обычный картофель;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 2 морковки;
  • 1 луковица;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 450 мл кокосового молока;
  • 1 лавровый лист;
  • 2 горсти шпината;
  • Соль, перец, растительное масло – по вкусу.

Потрясные и вкусные постные первые блюда – как приготовить экзотический грибной суп

Очищенный и мелко нарезанный лук обжарьте на растительном масле на протяжении 5 минут. Потом добавьте очищенный и порубленный чеснок, все перемешайте и готовьте еще на протяжении 1-2 минут.

Постные блюда с грибами имеют большой плюс – они просто готовятся. После обжарки ингредиентов можно считать, что блюдо почти готово.

Положите в бульон из овощей рис, порезанные грибы, очищенный и натертый морковь, порезанный сельдерей, очищенный и порезанный картофель, зажарку, все перемешайте и готовьте после закипания на среднем огне на протяжении 45 минут. За 5-7 минут до конца варки положите лавровый лист, а потом – вытащите.

Влейте кокосовое молоко, всыпьте измельченную зелень, соль, перец и все перемешайте.

В пост можно приготовить потрясные постные блюда с грибами – Постные блюда – Великий пост
Потрясные вкусные постные блюда можно приготовить из грибов / Скриншот с instagram.com/veganstvo_syroedenie

Потрясные простые постные блюда с грибами – рецепт второго

Каша с грибами шиитаке

Ингредиенты: 

  • 100 г перловки;
  • 1 луковица;
  • 200 г грибов шиитаке;
  • 250 мл овощного бульона;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • Соль, перец – по вкусу.

Потрясные и вкусные постные вторые блюда – как приготовить кашу с грибами шиитаке

Промытую перловку замочите на ночь или на 6-8 часов. Нарежьте очищенный лук и порежьте грибы. Порезанные ингредиенты обжарьте на растительном масле, а потом посолите и поперчите.

Положите в перловку обжаренные ингредиенты, все посолите, залейте овощным бульоном и готовьте под крышкой на небольшом огне на протяжении около 20 минут. 

В пост можно приготовить потрясные постные вторые блюда с грибами – Постные блюда – Великий пост
Потрясные вкусные постные вторые блюда можно приготовить из грибов / Скриншот с instagram.com/receptdiety

Потрясные и простые постные блюда из тыквы – рецепт первого

Постный суп из тыквы

Ингредиенты: 

  • 600 г тыквы;
  • 400 г цветной капусты;
  • 1 большая луковица;
  • 2 крупные моркови;
  • Соль, сушеный чеснок, куркума, мускатный орех, имбирь – по вкусу.

Потрясные и вкусные постные первые блюда – как сделать суп из тыквы

Очистите тыкву, лук и морковь. Очищенные тыкву, лук и морковь нарежьте кубиками, а цветную капусту разберите на соцветия. Подготовленные овощи залейте водой, чтобы она их только покрыла, и варите все полчаса.

Под конец варки добавьте специи, а потом все взбейте блендером, чтобы масса получилась однородной. Постный суп из тыквы можно подавать с кусочками авокадо, зеленью и семечками.

В пост можно приготовить потрясные простые постные блюда из тыквы – Постные блюда – Великий пост
В пост можно приготовить потрясные вкусные постные блюда из тыквы / Скриншот с instagram.com/yunick.dietolog

Потрясные и вкусные постные блюда из тыквы – рецепт второго

Тыква, запеченная с цветной капустой и травами

Ингредиенты: 

  • Очищенная тыква – небольшой кусок;
  • Цветная капуста – небольшой кочан;
  • Соль, прованские травы, кокосовое молоко – по вкусу.

Потрясные и простые постные вторые блюда – как приготовить тыкву с цветной капустой и травами

Нарежьте тыкву и цветную капусту небольшими кусочками, посыпьте солью и травами и залейте кокосовым молоком. Отправьте блюдо в духовку на 20 минут и доведите до готовности.

Готовое блюдо можно присыпать зеленью, семенами или орешками.

В пост можно приготовить потрясные вкусные постные блюда из тыквы – Постные блюда – Великий пост
В пост можно приготовить потрясные простые постные блюда из тыквы / Скриншот с instagram.com/madam_vitaly_

Потрясные и простые постные блюда – рецепты на каждый день блюд с картофелем: какой можно сварить суп

Постный картофельный суп-пюре на плите или в мультиварке

Ингредиенты:

  • Картофель – 6-7 штук;
  • 1 крупная луковица;
  • 1 крупная морковь;
  • 2 небольших помидора;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1-1,5 литра овощного бульона; 
  • Смесь сухих трав – 1 чайная ложка;
  • Половина чайной ложки паприки;
  • Половина чайной ложки куркумы.

Потрясные и вкусные постные блюда из картофеля – как приготовить картофельный суп-пюре

Очистите картофель, лук и морковь. Очищенные картофель и лук нарежьте кубиками, а морковь – натрите на терке. Также кубиками порежьте помидоры.

Постные блюда в мультиварке готовятся немного не так, как на плите. Если вы готовите на плите – обжарьте морковь и лук на сковороде без масла до мягкости, а если в мультиварке – влейте в чашу немного воды. В чашу мультиварки при приготовлении овощей нужно добавлять воду, поскольку она будет испаряться.

Потом уложите картофель, помидоры, все посолите и перемешайте. Влейте бульон, он должен покрыть овощи. Поставьте все вариться до готовности картофеля. В мультиварке постные первые блюда из картофеля обычно готовятся на режиме "Суп".

Сваренный суп взбейте блендером, чтобы получилось пюре. Во время взбивания можно добавить еще немного бульона. Всыпьте в блюдо специи, если нужно – досолите его и еще раз все взбейте блендером.

Постный картофельный крем-суп можно подать с семечками.

Простые постные блюда в мультиварке готовятся немного не так, как на плите – Постные блюда – Великий пост
Вкусные постные блюда в мультиварке готовятся немного не так, как на плите / Скриншот с instagram.com/bez_moloka

Потрясные и простые постные блюда – рецепты: как приготовить второе из картофеля

Постный картофельный рулет

Ингредиенты:

  • 700 г картофельного пюре;
  • 3 столовые ложки крахмала;
  • 250 г лука;
  • 250 г моркови;
  • 250 г грибов;
  • 20 г зелени;
  • Соль, растительное масло – по вкусу.

Простые и вкусные постные блюда из картофеля – как сделать картофельный рулет

Очистите лук и морковь. Потом лук мелко нарежьте, а морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте лук и морковь на растительном масле. Мелко порежьте грибы, отправьте в поджаренные овощи и готовьте приблизительно 3 минуты. Потом все ингредиенты посолите.

Тщательно перемешайте картофельное пюре, чтобы в нем не было комочков, а потом всыпьте в него крахмал и все перемешайте. Должно получиться однородное тесто. 

Застелите противень пергаментом и выложите картофельное тесто. Разогрейте духовку до температуры 200-220 градусов и отправьте тесто выпекаться на 15-20 минут, оно должно немного подрумяниться. 

Потом распределите по тесту приготовленные овощи и все присыпьте мелко нарезанной зеленью. Сформируйте рулет, смажьте сверху растительным маслом и отправьте блюдо в духовку на 15 минут. Постный картофельный рулет лучше подавать теплым.

В пост можно приготовить потрясные простые постные блюда из картофеля – Постные блюда – Великий пост
В пост можно приготовить потрясные вкусные постные блюда из картофеля / instagram.com/mmm_yummy365

рецепты Великий пост
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