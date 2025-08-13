"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

Кратко:
- Юрий Рыбчинский высказался о Пугачевой
- Как он оценивает ее талант
Украинский известный поэт Юрий Рыбчинский поделился, что знаком с Аллой Пугачевой, когда она еще не была популярной певицей.
В интервью Наталье Влащенко Рыбчинский отметил, что он видел, как развивалась Пугачева и весь ее путь к популярности.
"Ее я знал задолго до того, как она спела песню "Арлекино", и после этого появилось это имя. Я знал ее еще с тех пор, когда не было дочери Кристины Орбакайте", – рассказал поэт.
Также он отметил гениальность исполнение Пугачевой песни в Болгарии.
"Все, что она сделала, – государство вообще не имеет к этому отношения", – добавил Евгений.
Позиция Аллы Пугачевой
Алла Пугачева уехала с семьей из страны-оккупанта РФ жить в Израиль еще в начале полномасштабной войны в Украине. Певица не боится высказываться против террористической политики Кремля, а также несколько раз поддерживала украинцев после массированных обстрелов со стороны России.
Смотрите видео интервью Юрия Рыбчинского:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.
А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.
Вас может заинтересовать:
- Скучает по СССР и поддерживает МП: куда пропал Алексей Дивеев-Церковный
- Расплата пришла: в семье путинистов Пригожина и Валерии страшное горе
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред