Мясо будет невероятно сочное: лайфхак для мягких отбивных

Отбивные - любимое блюдо многих, которое не требует много времени и усилий. Однако не всегда отбивные получаются вкусные и мягкие и многие хозяйки не знают, как избавиться от жесткости мяса.
Однако Главред узнал кулинарный лайфхак, благодаря которому отбивные будут буквально таять во рту. Об этом в TikTok tetyana.pr рассказала украинский блогер Татьяна.
По ее словам, чтобы отбивные получились мягкие, нужно для начала отбить их с обеих сторон. Далее в миску или противень надо залить воду, добавить в нее соль, перец и другие специи по вкусу.
Отбивные стоит переложить в воду со специями на 15-30 минут, после чего все стандартно: двойная панировка в муке и взбитых яйцах и жарка на разогретой сковороде.
