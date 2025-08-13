Мясо будет невероятно сочное: лайфхак для мягких отбивных

Всего несколько манипуляций и отбивные будут мягкие, как никогда раньше.

Отбивные - любимое блюдо многих, которое не требует много времени и усилий. Однако не всегда отбивные получаются вкусные и мягкие и многие хозяйки не знают, как избавиться от жесткости мяса.

Однако Главред узнал кулинарный лайфхак, благодаря которому отбивные будут буквально таять во рту. Об этом в TikTok tetyana.pr рассказала украинский блогер Татьяна.

По ее словам, чтобы отбивные получились мягкие, нужно для начала отбить их с обеих сторон. Далее в миску или противень надо залить воду, добавить в нее соль, перец и другие специи по вкусу.

Отбивные стоит переложить в воду со специями на 15-30 минут, после чего все стандартно: двойная панировка в муке и взбитых яйцах и жарка на разогретой сковороде.

Об источнике: tetyana.pr tetyana.pr - TikTok-страница украинского блогера Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

