Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

Ангелина Подвысоцкая
13 августа 2025, 17:24
37
Что можно делать 14 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды.
приметы
Что нельзя делать 14 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день низко летают ласточки
  • Почему нельзя делать в этот день
  • Что нужно надеть 14 августа

13 августа церковь почитает память святого преподобного Феодосия Печерского. Как сообщает Главред, он родился в состоятельной семье под Киевом. Он рано остался без отца и изучал Святое Письмо. Позже он отроком ушел из дома и принял постриг. Однако ему отказывали в монастырях из-за юного возраста. Тогда он пошел к святому Антонию Печерскому.

Вместе с ним он поселился в пещере, стал одним из основателей Киево-Печерского монастыря. Вскоре его избрали игуменом. Феодосий был принят в устав Печерского монастыря.

видео дня

Феодосий творил настоящие чудеса. Он умер в 1074 году, после чего его похоронили в той же пещере, куда он уходил в затвор. В 1090 году братья лавры решили перенести мощи святого в заложенную им Успенскую церковь.

Что можно делать 14 августа

  • В этот день стоит помолиться. У святых просят здоровья, избавления от бед и скорбей.
  • В этот день можно свататься. День считается благоприятным для создания новой семьи.
  • В этот день девушкам нужно надеть новую вещь. Она притянет жениха.

Что нельзя делать 14 августа

1. Нельзя 14 августа женщинам тяжело работать и стирать. В этот день нужно с уважением относиться к воде и много отдыхать.

2. Нельзя 14 августа купаться в открытых водоемах. Считается, что вода приобретает сакральное значение.

3. Нельзя 14 августа конфликтовать и кричать на родных. Это принесет раздор в семью.

4. Нельзя 14 августа ходить в грязной одежде. Это может притянуть болезни.

5. Нельзя 14 августа давать и брать деньги в долг. Это может привести к потере финансового благосостояния в доме.

Приметы 14 августа

  • Если в этот день ласточки низко летают, то скоро начнутся затяжные дожди.
  • Если в этот день мало воды в колодце, то осень будет сухой.
  • Если в этот день улетели журавли, то зима будет ранней и морозной.
  • Если в этот день сильная гроза, то сентябрь будет дождливым.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда она будет

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда она будет

18:08Мир
Украина готова обсуждать территории, но есть условие - о чем удалось договориться с Трампом

Украина готова обсуждать территории, но есть условие - о чем удалось договориться с Трампом

17:52Война
Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл детали

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл детали

17:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рождения

Последние новости

18:21

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войны

18:21

Модные оттенки волос на осень-2025: уникальная палитра от голливудских колористов

18:08

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда она будет

17:52

Украина готова обсуждать территории, но есть условие - о чем удалось договориться с Трампом

17:27

Союзники Киева могут пойти Путину навстречу: Sky News о худшем сценарии перемирия

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
17:27

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл деталиВидео

17:24

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

17:18

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

17:15

"Цифровой концлагерь" запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

Реклама
16:28

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:11

Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видеоВидео

16:07

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

15:57

Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

15:15

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

15:15

Почему нельзя говорить "біля одинадцятої години": какую ошибку совершает большинство людейВидео

15:10

Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с Путиным — что сказал

15:04

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

Реклама
15:00

Куда исчезли колорадские жуки этим летом: ученый назвал неожиданные причины

14:51

Где спрятано лицо: лишь единицы смогут увидеть его за 22 секунды

14:45

"Надеюсь, она это потянет": Евгений Кошевой поделился, чем занимаются его дочери

14:45

Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявлениеВидео

14:40

"Не опровергают слухи": что известно о расставании Дантеса и Кацуриной

14:27

Все порезать кубиком и в духовку: рецепт невероятно вкусной и быстрой запеканки

14:20

И прогноз погоды не нужен: какие растения предвещают дождьВидео

14:13

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

14:12

Короли иронии и острого языка: ТОП-3 самых саркастичных знака зодиака

14:05

Влип в новую историю: у мужа Нади Дорофеевой снова проблемы

13:50

Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана СеничкинаВидео

13:49

Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

13:42

Старшая дочь Кошевого ошарашила горячими танцамиВидео

13:29

Мясо будет невероятно сочное: лайфхак для мягких отбивных

13:25

В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

12:58

Россиян загоняют в ловушку: военный объяснил, что происходит возле Покровска

12:56

Предками украинцев могли быть не славяне - открытие, которое ломает учебники историиВидео

12:42

"У Бога другой план": футболист Шахтера сообщил о горе в семье

12:39

Путин останется разочарованным после встречи с Трампом: Коваленко назвал причину

12:27

Дочь Заворотнюк впервые показала своего сына

Реклама
12:13

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Девам - открыть сердце, Весам - отпустить

12:05

ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

12:01

Тянет домой: где София Ротару отпраздновала день рождения

11:49

"Круассанчик": звездная прыгунья впервые показала лицо двухмесячной дочери

11:38

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

11:30

Что сделать со смородиной после сбора ягод: пошаговая инструкцияВидео

11:28

"Психологические проблемы": что происходит с Потапом на самом деле

11:25

Трамп может "продать" интересы Киева ради прекращения огня - Reuters

11:04

Такого курса еще не было: аналитик предупредил о серьезном скачке доллара

10:35

Китайский гороскоп на завтра 14 августа: Змеям - споры, Лошадям - ложь

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять