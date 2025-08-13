5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день низко летают ласточки
- Почему нельзя делать в этот день
- Что нужно надеть 14 августа
13 августа церковь почитает память святого преподобного Феодосия Печерского. Как сообщает Главред, он родился в состоятельной семье под Киевом. Он рано остался без отца и изучал Святое Письмо. Позже он отроком ушел из дома и принял постриг. Однако ему отказывали в монастырях из-за юного возраста. Тогда он пошел к святому Антонию Печерскому.
Вместе с ним он поселился в пещере, стал одним из основателей Киево-Печерского монастыря. Вскоре его избрали игуменом. Феодосий был принят в устав Печерского монастыря.
Феодосий творил настоящие чудеса. Он умер в 1074 году, после чего его похоронили в той же пещере, куда он уходил в затвор. В 1090 году братья лавры решили перенести мощи святого в заложенную им Успенскую церковь.
Что можно делать 14 августа
- В этот день стоит помолиться. У святых просят здоровья, избавления от бед и скорбей.
- В этот день можно свататься. День считается благоприятным для создания новой семьи.
- В этот день девушкам нужно надеть новую вещь. Она притянет жениха.
Что нельзя делать 14 августа
1. Нельзя 14 августа женщинам тяжело работать и стирать. В этот день нужно с уважением относиться к воде и много отдыхать.
2. Нельзя 14 августа купаться в открытых водоемах. Считается, что вода приобретает сакральное значение.
3. Нельзя 14 августа конфликтовать и кричать на родных. Это принесет раздор в семью.
4. Нельзя 14 августа ходить в грязной одежде. Это может притянуть болезни.
5. Нельзя 14 августа давать и брать деньги в долг. Это может привести к потере финансового благосостояния в доме.
Приметы 14 августа
- Если в этот день ласточки низко летают, то скоро начнутся затяжные дожди.
- Если в этот день мало воды в колодце, то осень будет сухой.
- Если в этот день улетели журавли, то зима будет ранней и морозной.
- Если в этот день сильная гроза, то сентябрь будет дождливым.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
