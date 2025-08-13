Почему нельзя говорить "біля одинадцятої години": какую ошибку совершает большинство людей

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "біля одинадцятої години"
- Почему фраза "біля тисячі гривень" является ошибкой
Довольно часто в разговоре с другими людьми можно услышать выражения "я лягаю спати біля одинадцятої години", "він прийшов додому біля восьмої години вечора", "у мене в гаманці біля тисячі гривень" и другие. Но на самом деле так говорить неправильно.
О том, почему это ошибка, и как такой ошибки избегать рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Вы неправильно делаете, если ложитесь спать "біля одинадцятої або дванадцятої". И в кошельке у вас не может быть "біля тисячі гривень". Догадались уже, в чем ошибка? Предлог "біля" употребляется только для обозначения места: "стою біля університету", "лежу біля чоловіка", - отметила она.
А если говорим о приблизительном количестве чего-то, то употребляем предлог "близько", сказала учитель. Например, "лягаю спати близько одинадцятої або дванадцятої", "у мене в гаманці близько тисячі гривень".
Смотрите видео об этом, почему нельзя говорить "біля одинадцятої години":
Как ранее рассказывал Главред, учитель дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
