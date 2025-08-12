"Какая-то бабушка придумала": зачем вяжут на руки платки во время похорон

Действительно ли стоит придерживаться традиции вязать платки на руки людям во время похорон? Священник дал ответ.

В части регионов Украины встречается традиция вязать людям на руки платки во время похорон. В частности, в первую очередь платки на руки вяжут тем людям, которые несут гроб и крышку гроба.

Но действительно ли стоит придерживаться такой традиции? Об этом рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Знаете, это какая-то бабка придумала в каком-то селе, и в том селе делают. У нас ничего такого не вяжут. Но вы знаете, это человеческая обрядность - мужчине, который несет бабу к гробу, повязать платок на рукав. На Буковине есть, что еще дарят одеяла всем, кто пришел на похороны. Зачем оно? Это обрядность, которая не имеет ничего общего, так сказать, с христианской жизнью", - отметил священник.

Он отметил, что есть обряды, которые не связаны с христианской жизнью. Отец Алексей Филюк отметил, что вязать платки на руки во время похорон на самом деле не нужно - это просто традиция, которая распространена в определенных населенных пунктах.

"Что оно дает с христианской точки зрения? Хотите прийти, разделить скорбь - придите, с семьей поскорбите, помолитесь, оставьте 500 гривен родственникам, если есть возможность, и все, а не платки", - пояснил священнослужитель.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

