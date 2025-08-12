Укр
  Жизнь

"Какая-то бабушка придумала": зачем вяжут на руки платки во время похорон

Алёна Воронина
12 августа 2025, 19:08
41
Действительно ли стоит придерживаться традиции вязать платки на руки людям во время похорон? Священник дал ответ.
Платок на руке, похорон, священник Алексей Филюк
Зачем вяжут на руки платки во время похорон/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Действительно ли стоит вязать на руки платки во время похорон
  • Это обязательный ритуал или традиция

В части регионов Украины встречается традиция вязать людям на руки платки во время похорон. В частности, в первую очередь платки на руки вяжут тем людям, которые несут гроб и крышку гроба.

Но действительно ли стоит придерживаться такой традиции? Об этом рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Знаете, это какая-то бабка придумала в каком-то селе, и в том селе делают. У нас ничего такого не вяжут. Но вы знаете, это человеческая обрядность - мужчине, который несет бабу к гробу, повязать платок на рукав. На Буковине есть, что еще дарят одеяла всем, кто пришел на похороны. Зачем оно? Это обрядность, которая не имеет ничего общего, так сказать, с христианской жизнью", - отметил священник.

Он отметил, что есть обряды, которые не связаны с христианской жизнью. Отец Алексей Филюк отметил, что вязать платки на руки во время похорон на самом деле не нужно - это просто традиция, которая распространена в определенных населенных пунктах.

"Что оно дает с христианской точки зрения? Хотите прийти, разделить скорбь - придите, с семьей поскорбите, помолитесь, оставьте 500 гривен родственникам, если есть возможность, и все, а не платки", - пояснил священнослужитель.

Смотрите видео о том, зачем вяжут на руки платки во время похорон:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как гласит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник платок Алексей Филюк
