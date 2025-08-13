"Не опровергают слухи": что известно о расставании Дантеса и Кацуриной

Dantes уже давно не показывался со своей возлюбленной.

Владимир Дантес - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Дантес, Даша Кацурина

Дантес не показывается с Кацуриной

Что происходит в паре

В конце июля появились слухи о том, что певец Dantes расстался со своей возлюбленной Дашей Кацуриной.

Редакция ЖВЛ отметила, что Dantes действительно перестал появляться с Дашей, а также она отписалась от певца в соцсетях, но пока пара не комментирует новости.

Ведущий проекта Тимур Мирошниченко обратил внимание на слова блогера Богдана Беспалова об отношениях пары.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / фото: instagram.com, Владимир Дантес

"Сами звезды подогревают слухи, ведь недавнее выступление Dantes в Киеве Кацурина проигнорировала и без пары показалась на днях на нашумевшем фестивале "Вирій". Официальных комментариев звезды не дают, но и не опровергают эти слухи", – сказал Тимур.

Также в соцсетях сейчас нет общих кадров Владимира и Кацуриной.

"Это добавило еще больше оснований для разного рода домыслов", – добавил Мирошниченко.

Смотрите видео, где Мирошниченко рассказала об отношениях Дантеса и Кацуриной:

О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

