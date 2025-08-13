"Не опровергают слухи": что известно о расставании Дантеса и Кацуриной

Кратко:
- Дантес не показывается с Кацуриной
- Что происходит в паре
В конце июля появились слухи о том, что певец Dantes расстался со своей возлюбленной Дашей Кацуриной.
Редакция ЖВЛ отметила, что Dantes действительно перестал появляться с Дашей, а также она отписалась от певца в соцсетях, но пока пара не комментирует новости.
Ведущий проекта Тимур Мирошниченко обратил внимание на слова блогера Богдана Беспалова об отношениях пары.
"Сами звезды подогревают слухи, ведь недавнее выступление Dantes в Киеве Кацурина проигнорировала и без пары показалась на днях на нашумевшем фестивале "Вирій". Официальных комментариев звезды не дают, но и не опровергают эти слухи", – сказал Тимур.
Также в соцсетях сейчас нет общих кадров Владимира и Кацуриной.
"Это добавило еще больше оснований для разного рода домыслов", – добавил Мирошниченко.
Смотрите видео, где Мирошниченко рассказала об отношениях Дантеса и Кацуриной:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
Вас может заинтересовать:
- Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы
- София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали
- Скучает по СССР и поддерживает МП: куда пропал Алексей Дивеев-Церковный
О персоне: Владимир Дантес
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред