Рождение звезды: Дантес показал, как выглядел на своем выпускном вечере

Вкратце:
- Дантес показал, каким он был в выпускном классе
- Артист опубликовал несколько памятных фото
Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес решил поддержать тренд, который "вирусится" в Сети в конце мая-начале июня каждый год - знаменитости показывают, как выглядели, когда заканчивали школу.
Артист в личном Telegram-канале порадовал поклонников сразу двумя снимками. На первом Дантес (по центру второй слева) на пороге школы №36 города Харькова позирует со всем своим классом на последнем звонке.
Вторая фотография демонстрирует, как будущая звезда отмечал свой выпускной: в кадре Владимир позирует в окружении одноклассниц с широкой улыбкой на весьма юном лице.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, какой наряд для последнего звонка выбрала Варвара Кошевая, дочь шоумена и комика Евгения Кошевого и дизайнера Ксении Кошевой. В этом году девушка закончила школу.
Также украинская танцовщица и звезда шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева впервые прокомментировала развод - недавно стало известно, что артистка подала в суд заявление о расторжении брака.
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Кто такой Владимир Дантес?
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
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