Американцы ни при чем: откуда на самом деле появилось название украинского Нью-Йорка

Как украинский Нью-Йорк получил свое название и почему его изменили в советские времена.

https://glavred.info/culture/amerikancy-ni-pri-chem-otkuda-na-samom-dele-poyavilos-nazvanie-ukrainskogo-nyu-yorka-10689551.html Ссылка скопирована

Как активисты добились возвращения исторического названия поселку в 2021 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Почему Донецкая область имеет собственный Нью-Йорк

Кто и когда основал городок с американским названием

Как восстановили историческое название после советского переименования

1 июля 2021 года Верховная Рада Украины вернула поселку городского типа Новгородское его историческое название - Нью-Йорк. Это стало своеобразным актом восстановления исторической справедливости.

Главред решил напомнить об уникальном населенном пункте Украины - Нью-Йорк, который находится в Донецкой области и имеет удивительную историю.

видео дня

Автор в видео на канале "Про интересное" рассказывает, как населенный пункт с "американским" названием появился в Украине, кто его основал и почему его переименовали в советское время.

Как появился украинский Нью-Йорк

История поселения началась в 1879 году, когда граф Игнатьев продал эти земли немецкой семье колонистов. Существует несколько версий происхождения названия:

по самой популярной среди краеведов, один из основателей посетил американский Нью-Йорк и пожелал своему городку такого же процветания;

другая версия утверждает, что жена одного из немцев-колонистов была американкой, и муж назвал городок в ее честь.

В конце XIX - начале XX века Нью-Йорк быстро развивался: немецкие поселенцы построили мельницы, заводы, магазины, гимназию и школу. Однако после прихода большевиков немецкое население было депортировано на восток России, а промышленность - национализирована.

Почему советская власть переименовала Нью-Йорк

Название Нью-Йорк просуществовало до середины XX века. В 1951 году советская власть решила, что поселок с "капиталистическим" названием Нью-Йорк в Дзержинской области и Сталинском районе - это идеологически неприемлемо. 19 октября того же года его переименовали в Новгородское.

Возвращение исторического названия стало возможным благодаря усилиям местных активистов, которые в 2016 году создали общественную организацию и инициировали процесс восстановления топонима.

Подробнее об истории украинского Нью-Йорка можно узнать в видео на канале "Про интересное".

Читайте также:

Об источнике: ютуб канал "Про цікаве" Канал "Про цікаве" - это источник увлекательной информации и новостей. Здесь вы найдете интересные факты, открытия, сенсации и уникальные курьезы со всего мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред