Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

Взаимодействие цветов может влиять на восприятие пространства.

https://glavred.info/dim/bolshe-i-stilnee-kak-s-pomoshchyu-cveta-sdelat-komnatu-shire-10689473.html Ссылка скопирована

Модные цвета в интерьере / Коллаж Главред, фото Instagram/beyondinterior.kz

Выбор правильного основного цвета для вашего пространства очень важен, но не менее важно найти оптимальные цветовые сочетания, которые объединяют комнату и создают гармоничный эффект расширения.

Этого можно добиться с помощью идей по окрашиванию — сочетая два разных цвета на стенах или выбирая мебель и аксессуары в тон, дополняющий оттенок стен.

"Дело не только в отдельных цветах: взаимодействие цветов может влиять на восприятие пространства", — говорит Джош Браниган, эксперт по мебели и интерьеру в Bed Kingdom.

видео дня

Рут Моттерсхед, креативный директор Little Greene, добавляет, как можно добиться таких цветовых сочетаний с помощью краски: "В небольших помещениях придерживайтесь правила "от темного к светлому": самые темные цвета должны располагаться ближе к полу, а к потолку они должны постепенно переходить в белый".

"Более светлые цвета потолка создают в комнате ощущение простора и воздушности, напоминающее облако". Вместо того, чтобы выбирать ярко-белый потолок, который, на мой взгляд, может выглядеть слишком броско, выберите цвет потолка из той же цветовой гаммы, что и ваши стены. На самом деле, потолок — одно из удивительных мест, которое не стоит красить в ярко-белый цвет.

Лучшие цветовые сочетания в интерьере

1. Серо-коричневый и белый

В серо-коричневом цвете есть что-то очень элегантное и возвышенное. Однако сочетание его с белым может сделать комнату более дорогой, но в то же время создаст оптический эффект большего пространства.

"Мне нравится сочетание серо-коричневого цвета с белыми панелями", — говорит Коллин Беннетт, дизайнер интерьеров и основательница CBB Design Firm. "Мне кажется, что белые короны всегда визуально увеличивают пространство. Всё, что сочетает эти два цвета, будет визуально увеличивать пространство", - добавляет она.

Модные цвета в интерьере / Фото Instagram

2. Шалфейный зеленый

Зелёный цвет становится всё более популярным в интерьере — в прошлом году весенне-летний сезон определялся не одним, а четырьмя оттенками зелёного. А в этом году некоторые оттенки зелёного практически стали новыми нейтральными.

Но если вы хотите визуально расширить пространство, мягкий шалфейный оттенок в сочетании с нейтральным тоном, например, серо-коричневым, бежевым или кремовым, сотворит чудеса.

Модные цвета интерьера / Фото Instagram/beyondinterior.kz

3. Нейтральная цветовая гамма

Хотя нейтральные идеи для гостиной могут подойти не всем, сочетание нейтральных оттенков в спальне, особенно если она небольшая, не только создаст успокаивающий эффект, но и визуально увеличит пространство.

"Хотя выбор в пользу успокаивающих и нейтральных тонов — очевидный выбор, он автоматически превратит вашу комнату в светлое и просторное пространство", — говорит Бейли Оутс, эксперт по цвету в Earthborn.

"Многие предпочитают использовать ярко-белый цвет в небольших помещениях, чтобы визуально расширить комнату", — соглашается Рут из Little Greene.

"Светлые нейтральные оттенки, используемые в тональной схеме, дадут тот же эффект, но не будут выглядеть слишком резкими. Если в небольшой комнате много естественного света, то использование мягких, светлых тонов визуально расширит пространство", - говорит она.

Лучшие цвета в интерьере / Фото Instagram/beyondinterior.kz

4. Двойное цветовое решение

"Использование схожих оттенков, например, монохромной гаммы, также может помочь визуально расширить пространство", — объясняет Джош из Bed Kingdom. "Представьте себе стены светло-розового оттенка, розовую кровать чуть более тёмного оттенка и более насыщенные тона розового пола — это создаст визуальный интерес без лишнего перегруженности".

"Если вы хотите изменить высоту комнаты, можно покрасить потолок в тот же цвет, только на 20% светлее. Это создаст лёгкий эффект, сохраняя ощущение целостности", - добавляет он.

Модные цвета в интерьере / Instagram - beyondinterior.kz

5. Светло-голубой и нежно-зелёный

Многие цветовые сочетания, расширяющие пространство и придающие ему яркость, вдохновлены природой. Особенно это касается сочетания нежно-голубого и зелёного.

"Если вы хотите что-то успокаивающее, но при этом оживляющее комнату, попробуйте сочетание светло-голубого и зелёного; эти тона создают ощущение свежести и расширяют пространство", — говорит Джош из Bed Kingdom.

"Как правило, светлые, приглушённые оттенки, такие как нежно-голубой или шалфейный, отлично подходят для небольших комнат, поскольку визуально увеличивают высоту стен", — добавляет Кэтрин из Crown. "Они также могут визуально расширить комнату, отражая естественный свет".

Модные цвета интерьера / Фото Instagram/beyondinterior.kz

Источник: İdealHome.co.uk

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред