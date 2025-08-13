Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

Главное:
- Российские войска пытаются взять город в окружение
- Бои в районе Покровска не прекращаются
В районе Покровска в Донецкой области продолжаются ожесточённые бои — российские войска пытаются взять город в окружение с нескольких направлений.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире информационного телемарафона, передаёт "Укринформ".
"Бои в районе Покровска не прекращаются. Противник старается обойти город с двух направлений: с севера и юго-востока, а также одновременно с юга и юго-запада", — сообщил он.
По словам Трегубова, украинские силы обороны сосредоточены на том, чтобы отбить наступление и нанести противнику как можно больше потерь.
"Хотя с численным преимуществом, которое враг там имеет, это действительно непросто",- добавил он.
Ситуация под Покровском: анализ аналитика
Российские оккупационные силы вынуждены корректировать свою тактику на Донетчине из-за высокого уровня активности беспилотников на передовой. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, из-за угрозы со стороны дронов противник теперь действует небольшими штурмовыми группами и старается не использовать бронетехнику, мотоциклы или другие виды транспорта, так как это стало крайне опасным.
