Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

Бои в районе Покровска не прекращаются, рассказал Виктор Трегубов.

https://glavred.info/ukraine/uderzhivat-situaciyu-neprosto-v-vsu-raskryli-ugrozu-okruzheniya-pokrovska-10689578.html Ссылка скопирована

ВСУ дают отпор врагу / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ВС Украины

Главное:

Российские войска пытаются взять город в окружение

Бои в районе Покровска не прекращаются

В районе Покровска в Донецкой области продолжаются ожесточённые бои — российские войска пытаются взять город в окружение с нескольких направлений.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире информационного телемарафона, передаёт "Укринформ".

видео дня

"Бои в районе Покровска не прекращаются. Противник старается обойти город с двух направлений: с севера и юго-востока, а также одновременно с юга и юго-запада", — сообщил он.

/ Инфографика: Главред

По словам Трегубова, украинские силы обороны сосредоточены на том, чтобы отбить наступление и нанести противнику как можно больше потерь.

"Хотя с численным преимуществом, которое враг там имеет, это действительно непросто",- добавил он.

Ситуация под Покровском: анализ аналитика

Российские оккупационные силы вынуждены корректировать свою тактику на Донетчине из-за высокого уровня активности беспилотников на передовой. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, из-за угрозы со стороны дронов противник теперь действует небольшими штурмовыми группами и старается не использовать бронетехнику, мотоциклы или другие виды транспорта, так как это стало крайне опасным.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях. Украина предприняла важные шаги, сказал президент.

Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.

Напомним, ранее в ВСУ назвали две главные причины прорыва РФ. Силы обороны работают над их ликвидацией, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Днепр Виктор Трегубов.

Больше новостей:

Об источнике: Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред