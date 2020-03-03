3 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Архипа и Филимона

3 марта приметы подскажут, что сделать – чтобы в доме деньги водились, не переводились.
3 марта 2020 – сегодня праздник писателей и благих дел.
Мир отмечает Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы. Также большинство стран проводит Всемирный день слуха.
В Грузии нынче отмечается День матери, в Болгария – День освобождения от османского ига, а в Киргизии – День Флага.
Литва празднует День Казюкаса (Святого Казимира), а Япония отмечает нежный и хрупкий праздник Хина мацури – день девочек.
По народному календарю, 3 марта – День Архипа и Филимона.
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3 марта – праздник церковный
3 марта православные вспоминают святых Архиппа и Филимона – апостолов от семидесяти.
Идет Великий пост 2020.
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3 марта – приметы
Есть такие приметы 3 марта на погоду:
- солнечный день без осадков – к хорошему урожаю;
- месяц бледен – к сильному снегопаду, яркий – к сильному похолоданию;
- красный месяц – к погоде теплой, но сырой;
- звезды мерцают – к холодам;
- гром слышен – к плодородию.
3 марта – что нельзя делать, а что нужно
Архипов день в старину хозяйкам полагалось провести за плитой: по примете, чем больше наготовишь сегодня – тем больше будет денег водиться в доме.
Читайте такжеУдача в делах и деньги – благоприятные дни для стрижки в марте 2020Главным блюдом на столе являлся каравай, по кусочку которого должен был попробовать каждый домочадец. Крошки от него бросали за спину – чтоб и по осени быть с хлебом-солью.
Заодно старались убраться в доме. Это тоже должно привлечь достаток и счастье в дом.
Ходить старались осторожно: по примете, если по пути домой споткнуться – дома ждет скандал. А вот девушки за рукоделием орудовали иголкой смело: уколоть палец сегодня – к комплиментам и похвалам.
По народным поверьям, 3 марта нельзя:
- отказывать в помощи: по поверью, чем больше добрых дел сделаешь на Архипа – тем счастливее сам станешь;
- смотреть вечером в небо: увидеть сегодня падающую звезду – к несчастью;
- отказывать в милостыне – чем больше подашь, тем больше в ответ от судьбы вернется;
- завидовать – таки самого себя сглазить можно.
3 марта – именины
День ангела справляют Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар и Максим, Никита, Федор и Федот.
3 марта – кто родился
3 марта родились такие знаменитости:
- 1709 — немецкий химик Андреас Сигизмунд Маргграф (он первым сумел получить сахар из сахарной свеклы).
- 1811 — украинский писатель, общественный и политический деятель, греко-католический священник Антин Могильницкий.
- 1847 — американский изобретатель и промышленник Александр Белл (один из основоположников телефонии).
- 1899 — советский писатель Юрий Олеша (повесть-сказка Три толстяка и др.).
- 1919 — украинский математик Алексей Погорелов.
- 1925 — российская актриса театра и кино Римма Маркова (Гардемарины, вперед!, Ночной дозор, Дневной дозор и др.).
- 1953 — бразильский футболист и футбольный тренер Зико.
- 1958 — британская киноактриса Миранда Ричардсон (Великий Мерлин, Сонная Лощина, Рита Скитер в фильмах про Гарри Поттера).