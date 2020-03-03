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3 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Архипа и Филимона

3 марта 2020, 00:19

3 марта приметы подскажут, что сделать – чтобы в доме деньги водились, не переводились.

3 марта – праздник девочек и день Архипа – что нельзя делать, приметы
3 марта – праздник девочек и день Архипа – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

3 марта 2020 – сегодня праздник писателей и благих дел.

Мир отмечает Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы. Также большинство стран проводит Всемирный день слуха.

В Грузии нынче отмечается День матери, в Болгария – День освобождения от османского ига, а в Киргизии – День Флага.

Литва празднует День Казюкаса (Святого Казимира), а Япония отмечает нежный и хрупкий праздник Хина мацури – день девочек.

По народному календарю, 3 марта – День Архипа и Филимона.

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3 марта – праздник церковный

3 марта православные вспоминают святых Архиппа и Филимона – апостолов от семидесяти.

Идет Великий пост 2020.

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3 марта – приметы

Есть такие приметы 3 марта на погоду:

  • солнечный день без осадков – к хорошему урожаю;
  • месяц бледен – к сильному снегопаду, яркий – к сильному похолоданию;
  • красный месяц – к погоде теплой, но сырой;
  • звезды мерцают – к холодам;
  • гром слышен – к плодородию.

3 марта – что нельзя делать, а что нужно

Архипов день в старину хозяйкам полагалось провести за плитой: по примете, чем больше наготовишь сегодня – тем больше будет денег водиться в доме.

Читайте такжеУдача в делах и деньги – благоприятные дни для стрижки в марте 2020Главным блюдом на столе являлся каравай, по кусочку которого должен был попробовать каждый домочадец. Крошки от него бросали за спину – чтоб и по осени быть с хлебом-солью.

Заодно старались убраться в доме. Это тоже должно привлечь достаток и счастье в дом.

Ходить старались осторожно: по примете, если по пути домой споткнуться – дома ждет скандал. А вот девушки за рукоделием орудовали иголкой смело: уколоть палец сегодня – к комплиментам и похвалам.

По народным поверьям, 3 марта нельзя:

  • отказывать в помощи: по поверью, чем больше добрых дел сделаешь на Архипа – тем счастливее сам станешь;
  • смотреть вечером в небо: увидеть сегодня падающую звезду – к несчастью;
  • отказывать в милостыне – чем больше подашь, тем больше в ответ от судьбы вернется;
  • завидовать – таки самого себя сглазить можно.

3 марта – именины

День ангела справляют Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар и Максим, Никита, Федор и Федот.

3 марта – кто родился

3 марта родились такие знаменитости:

  • 1709 — немецкий химик Андреас Сигизмунд Маргграф (он первым сумел получить сахар из сахарной свеклы).
  • 1811 — украинский писатель, общественный и политический деятель, греко-католический священник Антин Могильницкий.
  • 1847 — американский изобретатель и промышленник Александр Белл (один из основоположников телефонии).
  • 1899 — советский писатель Юрий Олеша (повесть-сказка Три толстяка и др.).
  • 1919 — украинский математик Алексей Погорелов.
  • 1925 — российская актриса театра и кино Римма Маркова (Гардемарины, вперед!, Ночной дозор, Дневной дозор и др.).
  • 1953 — бразильский футболист и футбольный тренер Зико.
  • 1958 — британская киноактриса Миранда Ричардсон (Великий Мерлин, Сонная Лощина, Рита Скитер в фильмах про Гарри Поттера).

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