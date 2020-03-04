УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

4 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Катыша

4 марта 2020, 00:18

4 марта – праздник Льва Катанского. Традиции и приметы дня подскажут, что нельзя делать сегодня – чтоб не накликать раннюю смерть.

4 марта – праздник милиции и день Льва Катыша – что нельзя делать, приметы
4 марта – праздник милиции и день Льва Катыша – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

4 марта 2020 – сегодня праздник правопорядка.

Белоруссия отмечает День милиции. А в Китае проходит Фестиваль древонасаждений.

По народному календарю, 4 марта – День Катыша.

4 марта – праздник церковный

Православные вспоминают христианского епископа и святителя Льва Катанского.

Идет Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

4 марта – приметы

Есть такие приметы 4 марта на погоду:

  • снег сошел до Дня Льва – год выдастся неурожайным и бедным;
  • снег с дождем – к оттепели и разливу рек;
  • стаи ворон и галок высоко кружат – к снегопаду.

4 марта – что нельзя делать, а что нужно

Катышем день прозвали за то, что в старину 4 марта закрывался сезон катания с горок. Впереди была уже весна и другие забавы.

Чтобы обеспечить хороший урожай, воровали тлеющие угли у кузнеца и прикапывали их в поле.

На Льва Катанского избегают смотреть на небо. Падающие звезды в эту ночь именуют маньяками – по поверью, они предвещают смерть самому человеку или кому-то из его близких. Чтобы защититься – надо было успеть сказать: "Аминь! Рассыпься!".

Плохо считается заболеть в этот день – болезнь затянется или и вовсе кончится дурно.

По примете, если выкинуть сегодня старую обувь – можно привлечь богатство в дом.

По народным поверьям, 4 марта нельзя:

  • смотреть на небо – падающая звезда якобы сулит смерть;
  • что-то обещать – такое обещание трудно будет выполнить;
  • браться за новые дела – их ждут неудачи.

4 марта – именины

День ангела справляют Антон и Афанасий, Варлаам и Василий, Давид и Денис, Иван и Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий и Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон и Сергей, Тихон, Федор, Филипп и Фома, Ярослав.

Читайте такжеПривітання з Василем и Днем ангела Василия – открытки и тексты

4 марта – кто родился

4 марта родились такие знаменитости:

  • 1678 — итальянский композитор, скрипач, дирижер Антонио Вивальди.
  • 1815 — украинский композитор, общественный деятель, автор гимна Украины "Ще не вмерла Украина" Михаил Вербицкий.
  • 1870 — украинский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве Евгений Патон.
  • 1907 — украинский советский физик, основатель ускорительной техники (Фазотрон, синхрофазотроны, синхротроны) в СССР Владимир Векслер.
  • 1949 — украинский поэт и композитор, Герой Украины Владимир Ивасюк (один из основоположников украинской эстрадной музыки: Червона рута, Водограй и др.).
  • 1954 — танцовщик, певец и актер Борис Моисеев.

праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «4 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Катыша». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:54
Медик рассказал, возможно ли заражение коронавирусом через секс
00:32
В Слуге народа рассказали о планах нового кандидата в премьеры Шмыгаля
00:18
4 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Катыша Видео
00:01
Под угрозой три знака: астрологи назвали досадных неудачников среди знаков Зодиака
03 марта, вторник
23:39
В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выше гриппа
23:31
Ученые назвали причины скачков давления у молодых людей
23:15
Пресс-служба суда примет меры в связи со скандалом из-за иска Гончарука
22:50
Коронавирус в Украине: как защититься, определить симптомы и что не надо делать
22:46
Новосад отказалась работать под руководством нового премьера
22:40
Одруження наосліп 6 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 03-03-2020 Видео
22:04
Порноактриса-милашка показала упругое тело на сексуальных фото Фото
21:37
В Черновцах под домом инфицированного коронавирусом украинца устроили бунт Видео
21:26
Гончарук "пошел судом" на Разумкова: в Кабмине сделали официальное заявление
21:07
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: карьерный триумф, черная полоса и домашний деспот Видео
20:53
Опрос показал, как украинцы относятся к референдуму о продаже земли
20:52
В Слуге народа рассказали, что ждет заявление Гончарука об отставке в Раде
20:50
Врач объяснила, как повысить гемоглобин: из-за чего хуже усваивается железо Видео
20:37
Потрясные постные блюда на каждый день: простые рецепты Видео
20:12
Гончарук просит суд запретить Разумкову рассматривать его заявление об отставке
20:10
Зеленский назвал замену Гончаруку: стали известны кандидаты на ключевые министерства
19:45
Спіймати Кайдаша 3 и 4 серия смотреть онлайн 03-03-2020 Видео
19:43
В ВОЗ объяснили, как коронавирус отличить от гриппа
19:30
Продавец самокатов: "резюме Гончарука" появилось на Work.ua
19:28
Коронавирус в Черновцах: врачи объяснили, как лечат инфицированного Видео
19:09
"Проблему с вшами решить не могут": киевлян озадачили планы Кличко по борьбе с коронавирусом
19:00
Коронавирус: симптомы и все, что известно о китайском вирусе Видео
18:31
В Слуге народа хотят убрать Рябошапку – кого предлагают взамен
18:25
"Чувак очень жестко разъ***вался": рэпер Face заступился за сына Порошенко
18:23
Команда "случайных людей": Шмыгаль не станет полноценным премьером - эксперт
17:27
Прорвало теплотрассу: в Киеве с моста Патона льется кипяток Видео
17:23
Apple объявила победителей конкурса ночной съемки на iPhone 11
17:14
Опытная порно модель без трусиков отправила интим-видео Линдеманну
16:30
Любовный гороскоп на 8 марта 2020 года: кого ждет любовь с первого взгляда Видео
16:24
Медик рассказал, как украинцам уберечься от заражения коронавирусом
16:20
Будущее прекрасно: OnePlus устроит битву людей и роботов ради рекламы 5G Видео
15:51
"Он вполне взрослый гандон": Порошенко объяснил поступок сына в Лондоне, в Сети его не поняли Видео
15:41
"Тень Ахметова" без команды: чего ждать от Дениса Шмыгаля
15:31
Задержание экс-командира Айдара в Греции: появились новые детали
15:25
В Death Stranding на PC будет антипиратская система защиты с дурной репутацией
15:09
Лавров кинул ложку дегтя в адрес Пристайко – попало на коллег из Германии и Франции
14:57
Досрочные выборы: в Слуге народа оценили угрозу роспуска Рады
14:29
"Русский разлом преодолен": Поклонская признала Little Big духовной скрепой "русского мира"
14:26
Уханьская зараза в Украине: изолировали 35 человек, врачи призвали не скупать маски Видео
14:15
Дефицит на АЗС: украинских водителей предупредили о новом подорожании дизеля
13:40
Денис Шмыгаль - биография и все, что известно о потенциальном премьер-министре досье
13:36
"Роскошный апрель": украинцам на завтра спрогнозировали +20
13:33
"Петушиной походкой": Порошенко сбежал от вопроса о выступлении сына в Лондоне - видео Видео
13:24
Турция сбила в Идлибе еще один самолет армии Асада Видео
13:17
Sax Live Show "Пiф-Паф": Freedom Jazz в Киеве - когда концерты Видео
13:14
От Death Stranding до Disco Elysium: все номинанты премии BAFTA Games Awards 2020
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять