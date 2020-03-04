4 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Катыша

4 марта – праздник милиции и день Льва Катыша – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

4 марта 2020 – сегодня праздник правопорядка.

Белоруссия отмечает День милиции. А в Китае проходит Фестиваль древонасаждений.

По народному календарю, 4 марта – День Катыша.

4 марта – праздник церковный

Православные вспоминают христианского епископа и святителя Льва Катанского.

Идет Великий пост 2020.

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4 марта – приметы

Есть такие приметы 4 марта на погоду:

снег сошел до Дня Льва – год выдастся неурожайным и бедным;

снег с дождем – к оттепели и разливу рек;

стаи ворон и галок высоко кружат – к снегопаду.

4 марта – что нельзя делать, а что нужно

Катышем день прозвали за то, что в старину 4 марта закрывался сезон катания с горок. Впереди была уже весна и другие забавы.

Чтобы обеспечить хороший урожай, воровали тлеющие угли у кузнеца и прикапывали их в поле.

На Льва Катанского избегают смотреть на небо. Падающие звезды в эту ночь именуют маньяками – по поверью, они предвещают смерть самому человеку или кому-то из его близких. Чтобы защититься – надо было успеть сказать: "Аминь! Рассыпься!".

Плохо считается заболеть в этот день – болезнь затянется или и вовсе кончится дурно.

По примете, если выкинуть сегодня старую обувь – можно привлечь богатство в дом.

По народным поверьям, 4 марта нельзя:

смотреть на небо – падающая звезда якобы сулит смерть;

что-то обещать – такое обещание трудно будет выполнить;

браться за новые дела – их ждут неудачи.

4 марта – именины

День ангела справляют Антон и Афанасий, Варлаам и Василий, Давид и Денис, Иван и Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий и Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон и Сергей, Тихон, Федор, Филипп и Фома, Ярослав.

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4 марта – кто родился

4 марта родились такие знаменитости: