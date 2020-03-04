4 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Катыша

4 марта – праздник Льва Катанского. Традиции и приметы дня подскажут, что нельзя делать сегодня – чтоб не накликать раннюю смерть.
4 марта 2020 – сегодня праздник правопорядка.
Белоруссия отмечает День милиции. А в Китае проходит Фестиваль древонасаждений.
По народному календарю, 4 марта – День Катыша.
4 марта – праздник церковный
Православные вспоминают христианского епископа и святителя Льва Катанского.
Идет Великий пост 2020.
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4 марта – приметы
Есть такие приметы 4 марта на погоду:
- снег сошел до Дня Льва – год выдастся неурожайным и бедным;
- снег с дождем – к оттепели и разливу рек;
- стаи ворон и галок высоко кружат – к снегопаду.
4 марта – что нельзя делать, а что нужно
Катышем день прозвали за то, что в старину 4 марта закрывался сезон катания с горок. Впереди была уже весна и другие забавы.
Чтобы обеспечить хороший урожай, воровали тлеющие угли у кузнеца и прикапывали их в поле.
На Льва Катанского избегают смотреть на небо. Падающие звезды в эту ночь именуют маньяками – по поверью, они предвещают смерть самому человеку или кому-то из его близких. Чтобы защититься – надо было успеть сказать: "Аминь! Рассыпься!".
Плохо считается заболеть в этот день – болезнь затянется или и вовсе кончится дурно.
По примете, если выкинуть сегодня старую обувь – можно привлечь богатство в дом.
По народным поверьям, 4 марта нельзя:
- смотреть на небо – падающая звезда якобы сулит смерть;
- что-то обещать – такое обещание трудно будет выполнить;
- браться за новые дела – их ждут неудачи.
4 марта – именины
День ангела справляют Антон и Афанасий, Варлаам и Василий, Давид и Денис, Иван и Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий и Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон и Сергей, Тихон, Федор, Филипп и Фома, Ярослав.
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4 марта – кто родился
4 марта родились такие знаменитости:
- 1678 — итальянский композитор, скрипач, дирижер Антонио Вивальди.
- 1815 — украинский композитор, общественный деятель, автор гимна Украины "Ще не вмерла Украина" Михаил Вербицкий.
- 1870 — украинский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве Евгений Патон.
- 1907 — украинский советский физик, основатель ускорительной техники (Фазотрон, синхрофазотроны, синхротроны) в СССР Владимир Векслер.
- 1949 — украинский поэт и композитор, Герой Украины Владимир Ивасюк (один из основоположников украинской эстрадной музыки: Червона рута, Водограй и др.).
- 1954 — танцовщик, певец и актер Борис Моисеев.