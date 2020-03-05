5 марта – какой сегодня праздник: день Козельщанской Божией Матери

5 марта молятся о замужестве, а приметы подскажут – что снится к богатству и здоровью.
5 марта 2020 – сегодня праздник спорта, деревьев и справедливости.
Азербайджан отмечает День физической культуры и спорта, Иран — День посадки деревьев, а Киргизия — День работника судебной системы.
По народному календарю, 5 марта – Тимофей Весновей.
5 марта – праздник церковный
Православный праздник 5 марта – это празднование в честь чудотворной Козельщанской иконы Божией Матери. Она помогает девушкам, которые молятся о замужестве. При этом, по обычаю, тому, кто молится, положено чистить ватой или полотенцем ризу на иконе.
Также православные вспоминают преподобного Тимофея: он прославился даром исцеления и изгнания злых духов.
Идет Великий пост 2020.
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Акафист Козельщанской Божией Матери
5 марта – приметы
Есть такие приметы 5 марта на погоду:
- ясный день – к солнечной пригожей весне;
- при северном ветре гром гремит – к холодной весне, при восточном – к сухой и теплой, при южном – к теплой, но с осадками.
5 марта – что нельзя делать, а что нужно
По народным приметам, именно на Тимофея березы начинали пускать сок. Детальнее читайте в нашем материале Чем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году.
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Сны в эту ночь считаются вещими, но трактовать их нужно осторожно: например, заболеть во сне – это наоборот к крепкому здоровью по жизни, распухшие руки – к богатству.
По народным поверьям, 5 марта нельзя:
- что-то сажать и даже поливать – от таких растений проку не будет;
- употреблять алкоголь – даже небольшая стопка может спровоцировать на непредвиденные поступки с плохими последствиями;
- оставлять незавершенные дела.
5 марта – именины
День ангела справляют Ольга, а также Александр, Георгий и Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Павел и Тимофей.
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5 марта – кто родился
5 марта родились такие знаменитости:
- 1133 — английский король Генрих II Плантагенет.
- 1827 — украинский писатель, поэт и издатель Леонид Глебов.
- 1871 — немецкий политик, теоретик марксизма, философ, экономист, публицист Роза Люксембург.
- 1961 — актриса театра и кино Елена Яковлева (Интердевочка, сериалы Петербургские тайны и Каменская).
- 1973 — португальский футболист и футбольный тренер Паулу Фонсека.
- 1988 — украинский прыгун в воду, многократный призер чемпионатов Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Илья Кваша.