6 марта – какой сегодня праздник: День зубного врача и День Маврикия

6 марта – именины Ирины и праздник стоматологов. Традиции и приметы дня связаны птицами.
6 марта 2020 – сегодня праздник белых зубов.
Мир отмечает Международный день зубного врача 2020. Это уже второй профессиональный праздник стоматологов с начала года: 9 февраля праздновался День стоматолога 2020 – в день памяти покровительницы всех зубных врачей святой Аполлонии.
Довольно прикольный праздник отмечает США – Национальный день замороженных пищевых продуктов.
В Гане нынче День независимости, в Гуаме – День Магеллана, а в Монголии – День монгольской печати.
По народному календарю, 6 марта – Маврикиев день.
Читайте такжеПоздравления с Днем стоматолога – короткие, в прозе, стихах и картинки
6 марта – праздник церковный
Православный праздник 6 марта – празднование в честь обретения мощей мучеников, иже во Евгении.
Также чтят мучеников Апамейских, Маврикии и 70 воинов.
Идет Великий пост 2020.
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные
6 марта – приметы
Именно на Маврикия ждали возвращения в родные края скворцов, грачей и ласточек. И если птицы раньше прилетали – то и наступления весны ждали раньше срока. Такой год считался счастливым.
Есть такие приметы 6 марта на погоду:
- туман и/или холодная погода – к дождливому лету;
- ясное солнце на безоблачном небе – к перемене погоды;
- облака высоко висят – к дождю со снегом;
- рассвет золотистый или светло-розовый – к погожему дню;
- грачи уже гнезда вьют – к теплой весне.
6 марта – что нельзя делать, а что нужно
С этого дня начинались полевые работы. Готовили к посадкам и огород. Для этого в последнюю четверть луны удобряли землю навозом. В южных регионах уже начинали сеять капусту.
Кто из домочадцев первым видел прилет грачей – тот, по примете, и будет в семье самым счастливым.
Существовала и особая примета-традиция для женщин – чтобы сохранить красоту и молодость, женщина, как только увидела первую ласточку, бежала умываться молоком.
По народным поверьям, 6 марта нельзя:
- разорять гнезда ласточек – лицо пойдет уродливыми пятнами;
- удобрять огород – по приметам, делать это стоит с 16 марта (именно тогда начинается последняя четверть луны в марте 2020).
6 марта – именины
День ангела справляют Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья, а также Андрей и Афанасий, Виктор и Владимир, Иван и Иосиф, Михаил, Николай, Павел, Сергей и Степан, Федор, Филарет и Филипп.
Читайте такжеДень ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу
6 марта – кто родился
6 марта родились такие знаменитости:
- 1475 — итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.
- 1909 — польский сатирик, поэт, афорист Станислав Ежи Лец.
- 1924 — американский государственный деятель Уильям Уэбстер (первый и единственный человек в истории США, который возглавлял и ФБР, и ЦРУ).
- 1927 — колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982) Габриель Гарсиа Маркес.
- 1931 — украинский композитор, автор классической и популярной музыки Александр Белаш (славу ему принесла мелодия к стихотворению "Два кольори" Д. Павлычко).
- 1934 — российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
- 1937 — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
- 1946 — украинский актер и режиссер Владимир Талашко (В бой идут одни старики, Капитан Немо, Батальоны просят огня и др.).
- 1969 — российская поп-певица Татьяна Буланова.
- 1972 — американский баскетболист, рэп-исполнитель, актер, олимпийский чемпион (1996) Шакил О’Нил.
- 1985 — украинский политик, дипломат, предприниматель, старший сын президента Петра Порошенко Алексей Порошенко.