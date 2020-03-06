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6 марта – какой сегодня праздник: День зубного врача и День Маврикия

6 марта 2020, 00:18

6 марта – именины Ирины и праздник стоматологов. Традиции и приметы дня связаны птицами.

6 марта – праздник стоматолога и День Ирины – что нельзя делать, поздравления
6 марта – праздник стоматолога и День Ирины – что нельзя делать, поздравления / 1zoom.ru

6 марта 2020 – сегодня праздник белых зубов.

Мир отмечает Международный день зубного врача 2020. Это уже второй профессиональный праздник стоматологов с начала года: 9 февраля праздновался День стоматолога 2020 – в день памяти покровительницы всех зубных врачей святой Аполлонии.

Довольно прикольный праздник отмечает США – Национальный день замороженных пищевых продуктов.

В Гане нынче День независимости, в Гуаме – День Магеллана, а в Монголии – День монгольской печати.

По народному календарю, 6 марта – Маврикиев день.

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6 марта – праздник церковный

Православный праздник 6 марта – празднование в честь обретения мощей мучеников, иже во Евгении.

Также чтят мучеников Апамейских, Маврикии и 70 воинов.

Идет Великий пост 2020.

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6 марта – приметы

Именно на Маврикия ждали возвращения в родные края скворцов, грачей и ласточек. И если птицы раньше прилетали – то и наступления весны ждали раньше срока. Такой год считался счастливым.

Есть такие приметы 6 марта на погоду:

  • туман и/или холодная погода – к дождливому лету;
  • ясное солнце на безоблачном небе – к перемене погоды;
  • облака высоко висят – к дождю со снегом;
  • рассвет золотистый или светло-розовый – к погожему дню;
  • грачи уже гнезда вьют – к теплой весне.

6 марта – что нельзя делать, а что нужно

С этого дня начинались полевые работы. Готовили к посадкам и огород. Для этого в последнюю четверть луны удобряли землю навозом. В южных регионах уже начинали сеять капусту.

Кто из домочадцев первым видел прилет грачей – тот, по примете, и будет в семье самым счастливым.

Существовала и особая примета-традиция для женщин – чтобы сохранить красоту и молодость, женщина, как только увидела первую ласточку, бежала умываться молоком.

По народным поверьям, 6 марта нельзя:

  • разорять гнезда ласточек – лицо пойдет уродливыми пятнами;
  • удобрять огород – по приметам, делать это стоит с 16 марта (именно тогда начинается последняя четверть луны в марте 2020).

6 марта – именины

День ангела справляют Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья, а также Андрей и Афанасий, Виктор и Владимир, Иван и Иосиф, Михаил, Николай, Павел, Сергей и Степан, Федор, Филарет и Филипп.

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6 марта – кто родился

6 марта родились такие знаменитости:

  • 1475 — итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.
  • 1909 — польский сатирик, поэт, афорист Станислав Ежи Лец.
  • 1924 — американский государственный деятель Уильям Уэбстер (первый и единственный человек в истории США, который возглавлял и ФБР, и ЦРУ).
  • 1927 — колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982) Габриель Гарсиа Маркес.
  • 1931 — украинский композитор, автор классической и популярной музыки Александр Белаш (славу ему принесла мелодия к стихотворению "Два кольори" Д. Павлычко).
  • 1934 — российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
  • 1937 — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
  • 1946 — украинский актер и режиссер Владимир Талашко (В бой идут одни старики, Капитан Немо, Батальоны просят огня и др.).
  • 1969 — российская поп-певица Татьяна Буланова.
  • 1972 — американский баскетболист, рэп-исполнитель, актер, олимпийский чемпион (1996) Шакил О’Нил.
  • 1985 — украинский политик, дипломат, предприниматель, старший сын президента Петра Порошенко Алексей Порошенко.

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