Рождество Богородицы 2019: что делать для замужества и беременности

Что нельзя делать в Рождество Богородицы 2019 – приметы и традиции для счастья и здоровья

21 сентября – великий церковный праздник. Это Рождество Пресвятой Богородицы 2019.

Ранее Главред уже писал о том, как и о чем молятся в церковный праздник 21 сентября 2019 и как отмечать Рождество Пресвятой Богородицы.

На этот раз мы пишем о запретах и приметах дня.

Итак, что нельзя делать 21 сентября:

ссориться и вообще говорить бранные слова: негатив этого дня возвращается к тому, что его провоцирует – особенно важно это в отношении близких людей;

отказывать в помощи кому бы то ни было;

ходить босиком по траве – считается, что так человек собирает на себя разные болезни;

носить неудобную обувь: дело не в самой обуви – просто натертый именно в этот день мозоль, по поверью, сулит большие неприятности;

убираться, мыть пол, посуду, жечь мусор во дворе – любая тяжелая работа, в общем, под запретом;

шить и вышивать – рукоделие отвлекает от мыслей о духовном;

брать в руки ножницы и резать хлеб;

стричься – вытекает из запрета на ножницы;

сметать с праздничного стола хлебные крошки на пол – их скармливают домашним животным.

Что касается работы, то исключение делается для неотложных дел – в первую очередь для ухода за детьми и домашними животными.

Перво-наперво, как и в иной церковный праздник, 21 сентября надлежит сходить в церковь, чтобы помолиться.

Тем более что есть верная примета: ни одна искренняя молитва в Рождество Пресвятой Богородицы не останется без ответа Небес.

Особо молятся в этот день за здоровье детей, а бездетные – о даровании радости быть родителем.

Также в этот день ходят в гости и устраивают застолья.

В Рождество Пресвятой Богородицы пост не держат в этом году (подробнее читайте в нашем материале Рождество Богородицы 2019: какого числа и как отмечаем). Более того, считается, что чем богаче стол – тем зажиточнее будет жить семья весь грядущий год.

Также хозяйки, чтобы привлечь деньги в дом, старались своими праздничными пирогами угостить как можно больше людей, особенно нуждающихся.

Рождество Богородицы – как и остальные праздники, посвященные Деве Марии – традиционно считается праздником женским. Поэтому именно женщины стараются особо соблюдать все правила и традиции дня, и молитвы женщин в этот день – особые.

Читайте такжеСвадьба на Покров: насколько удачными выходят такие бракиБогородица почитается как благословенная в женах и самая чистая из всех матерей.

Поэтому в первую очередь в Рождество Богородицы женщины молятся Ей об удачном замужестве – перед иконой Богородицы и с зажженной свечой. Делать это лучше в храме, отбыв там торжественное богослужение.

Молитва на Рождество Пресвятой Богородицы о замужестве

С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья. Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего. Я, раба Божья (свое имя) молю тебя сейчас о помощи. Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней. Пошли мне мужа любящего и заботливого, чтобы я могла растить детей в счастье и радости. Да святится имя твое. Аминь.

К слову, именно с праздника Рождество Пресвятой Богородицы начинали уже засылать к девушкам сватов.

Молятся в праздник 21 сентября и о благополучной беременности и рождении здорового ребенка.

Молитва о зачатии на Рождество Пресвятой Богородицы

О, Пречистая и Преблагословенная Дева, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная, Богом возлюбленная, и чистоты ради души и тела Твоего Матерью Сына Божиего, Господа нашего Иисуса Христа избранная. Кто Тебя не ублажит или кто не воспоет Твоего преславного рождества ибо Рождение Твое это начало спасения нашего.

Читайте такжеБлаговещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияПрими от нас, недостойных, хвалу тебе и не отринь мольбу нашу. Твое величие исповедуем, к Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь просим: испроси Сына Твоего и Бога нашего дать нам грешным, искреннее покаяние и благочестивую жизнь, да возможность жить Богу угодно и душам нашим полезно.

О Преблагословенная Дева Мария, Царице небес и земли,призри милостиво на рабов Твоих которые не смогли еще разродиться потомством и Твоим всесильным ходатайством ниспосли им исцеление от неплодства. О Богородица и Питательница жизни нашей, буди нам в помощь и верные чада Святой Церкви спаси, мольбы наши услышь, болящих уврачуй, скорбь утоли, мужество ко благу направи.

Темже смиренно к Тебе прибегаем и просим: испроси нам у Всемилостивого Господа Бога прощение всех грехов наших вольных и невольных, страждущему отечеству нашему спасения, мира, тишины и благочестия. И все, что жизни и спасению нашему так необходимо, испроси нам у Сына Твоего, Христа Бога нашего.

Ты надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, и наследие вечных и неизреченных благ Царства Небесного. Со всеми святыми неустанно просим тебя о заступничество и славим единого Истинного Бога, во Святой Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Для этого достаточно умыться родниковой водой до восхода солнца – и пошлет Бог красоту и здоровье до самой старости.

Обливали родниковой водой и детей – на пороге дома – чтоб здоровыми были.

21 сентября 2019 существуют много примет. В частности, по погоде в Рождество Пресвятой Богородицы судили о том, какой будет осень и зима: