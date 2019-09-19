  1. Главная
  3. Жизнь

Рождество Богородицы 2019: какого числа и как отмечаем

19 сентября 2019, 00:28

Что означает праздник Рождество Пресвятой Богородицы, держат ли пост в этот день и какие у него есть традиции – выяснил Главред.

Когда и как отмечать Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году – традиции и приметы на Рождество Богородицы 2019
Рождество Пресвятой Богородицы. Икона / http://hram-kupina.ru

Православный народ отмечает три Пречистые – праздники в честь Богоматери.

Первую (Большую) Пречистую мы отметили еще в августе, 28-го числа: это Успение Пресвятой Богородицы 2019. Теперь на очереди вторая Пречистая – Рождество Пресвятой Богородицы 2019. Праздник еще называют осенины (в этот день окончательно наступает осень) или Аспосов день.

Рождество Богородицы: какого числа в 2019 году

Дата Рождества Богородицы установлена ровно через девять месяцев после даты православного праздника Зачатия святой Анны (отмечается 22 декабря).

В православии Рождество Пресвятой Богородицы – праздник 21 сентября, эта дата не сдвигается и не переносится. Рождество Богородицы в 2019 году выпало на субботу.

У Рождества Богородицы один день предпразднства (с 20 сентября) и затем четыре дня попразднства (по 25 сентября).

В старину размах празднования зависел от того, насколько богатым выдался урожай. Если уродила земля, то празднование могло растянуться и на неделю.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

О рождении будущей Пресвятой Богородицы мы знаем не из Священного Писания, а из церковного предания.

Родители Марии – Иоаким и Анна из Галилеи – долгое время детей не имели. А бесплодие у иудеев было страшным позором: считалось, что это кара за какой-то жуткий грех. Иоаким и Анна людьми были праведными, но при этом бездетными.

Читайте такжеПомогает с жильем, финансами и здоровьем: в Киев везут мощи великого святителяВ один день, на большой праздник, Иоакиму даже не позволили сделать пожертвование в храме. Первосвященник отказал со словами: "Не дал ты потомства Израилю".

Расстроенный Иоаким ушел в пустыню поститься и молиться о чуде. Анна же осталась дома, но также держала строгий пост и молилась.

И вот спустя 40 дней обоим супругам явился ангел с благой вестью: за свою веру и долготерпение супругам обещалось счастье родительства. Более того, они должны были стать "богоотцами".

Получив такую счастливую весть, Иоаким бросился к супруге – а спустя девять месяцев, как и положено, у супругов появилась на свет дочь Мария (это значит Госпожа и Надежда), будущая мать-человек Сына Божьего, Спасителя Христа. Богородица и поныне символизирует единение Бога с родом человеческим.

Икона Рождество Пресвятой Богородицы: в чем помогает

Перед иконой Рождество Пресвятой Богородицы, по завету священников, молятся:

  • о спасении души;
  • об исцелении;
  • о нахождении правильного пути.

Но, разумеется, чаще всего молятся у иконы Рождество Пресвятой Богородицы о зачатии и благополучном рождении детей.

В принципе, перед образом молятся о любой жизненной проблеме. Главное – делать это искренне, а слова свои обращать не к самой иконе, а Небесам.

Читайте такжеРождество Пресвятой Богородицы: что нужно и что нельзя делать в этот день

Рождество Пресвятой Богородицы: молитва

Женщины, которые лишились детей, молятся в этот день за нерожденных детей: "Анно Пророчице, наречи іменами моїх ненароджених на світ немовлят! Іване Хрестителю, охрести моїх убитих у лоні дітей! Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас, грішних. Амінь".

Считается, что у чада после подобных крестин появится имя: согласно церковной традиции, за него уже можно будет молиться.

Люди верят: в Рождество Богородицы ни одна молитва не останется без внимания.

Есть и другие молитвы дня:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим Рождество Твое.

***

О, Пресвятая Богородице! Призри с благосердием на моления нас, грешных и смиренных рабов Твоих, и умоли Бога Сына Твоего, да низпослет нам и всем, притекающим к Тебе, здравие душевное и телесное и вся, яже к вечней и временней жизни потребная, да простит нам всякое согрешение вольное и невольное; да избавит нас от всяких скорбей и болезней, и напастей и всякаго злаго обстояния. Ей, Царице наша Преблагая, Надеждо наша несокрушимая и Заступнице необоримая! Не отврати лица Твоего от нас, за множество прегрешений наших; но простри нам руце Матерняго милосердия Твоего, и сотвори с нами знамение во благо. Яви нам богатую помощь Твою и благопоспеши во всяком деле благом; от всякаго же начинания греховнаго и промышления лукаваго отврати нас, да выну славим Пречестное имя Твое и покланяемся честному образу Твоему; и величаем Бога Отца, и Единороднаго Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа, со всеми святыми, во веки веков. Аминь.

***

Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; и, отменив проклятие, Он дал благословение и, упразднив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Рождество Пресвятой Богородицы: пост

Рождество Пресвятой Богородицы 2019 выпало на субботу, поэтому поста в этот день нет (православные традиционно держат пост по средам и пятницам – в память о крестных страданиях и смерти Иисуса Христа).

Стол на праздник 21 сентября всегда накрывали богатый. Традиционные блюда на Рождество Богородицы:

  • рыбные (разрешаются, даже если бы праздник выпал на постный день),
  • мясной борщ,
  • голубцы и вареники,
  • запеченное мясо,
  • самые разные пироги, в том числе особый пирог – с инициалами "Р" и "Б" (Рождество Богородицы).

За праздничный стол в первую очередь звать принято было зятя, особенно, если поженилась пара недавно. И отказываться от приглашения не принято.

Как отмечать Рождество Пресвятой Богородицы

Накануне Рождества Богородицы уже прятали пчелиные улья на зиму и заканчивали уборку лука.

В праздник Рождества Богородицы женщины стараются умыться родниковой водой еще до восхода солнца – для красоты и здоровья. Детей же обливают водой на пороге дома – чтоб болячки к ним не цеплялись.

Работать по дому или на земле в Рождество Богородицы не принято. Зато люди, после традиционного посещения церкви утром, ходили затем на ярмарки.

С этого дня уже начинали засылать сватов. Сами свадьбы старались сыграть на Третью Пречистую – Покрова Пресвятой Богородицы.

праздник православие приметы традиции Рождество Пресвятой Богородицы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:09
"Ублюдки малолетние!": на Донбассе дети избили пенсионера лопатой, сеть в ярости
00:51
Болгария строит газопровод в Европу в обход Украины
00:28
Рождество Богородицы 2019: какого числа и как отмечаем Видео
00:27
"Без единого выстрела": в МВД рассказали о штурме на мосту Метро Фото Видео
00:17
Шахтер снова проиграл Манчестер Сити. Видео голов Видео
18 сентября, среда
23:22
Микки Рурк пожелал быть похороненным в Украине
22:59
Украинец написал саундтрек к новому сериалу Беверли-Хиллз 90210 Видео
22:31
В США в 43 года умерла известная порнозвезда
22:03
Снайпер ВСУ и дезертир: что известно о захватчике моста Метро в Киеве
21:36
Кучма в Минске пояснил позицию Украины по формуле Штайнмайера
21:03
Фейд – самая красивая мужская стрижка 2019-2020 для любого возраста - 39 фото Фото Видео
20:54
Опрос цента Разумкова показал пик популярности Зеленского
20:53
Сложная формула Штайнмайера: Украина и Россия ведут жесткие переговоры - политолог
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 21 и 22 сериях сериала Видео
20:22
Украина в Минске не подписала формулу Штайнмайера: в России недовольны
20:22
Шахтер - Ман Сити: где смотреть игру и прогнозы на матч Лиги чемпионов
19:53
Михайлово чудо 2019: что делать, чтоб ума прибавилось
19:48
В Украине стартовал процесс расчленения Нафтогаза
19:44
Захват моста Метро в Киеве: террорист сдался силовикам Фото Видео
19:35
Очень пьян: в Николаеве задержали подозреваемого в расстреле на заправке. Фото
19:33
Захват моста Метро: все, что известно о террористе и его требованиях Фото Видео
19:23
Рябошапка уволил своего зама Стрижевскую: чем она известна
19:18
Захват моста Метро в Киеве: приехал Аваков, Кличко и снайперы, "террористу" дали рацию Видео
19:09
Угроза взрыва моста Метро в Киеве: вся информация онлайн Видео
19:05
РФ не смогла: Пристайко рассказал о сорвавшейся встречи "нормандской четверки"
18:41
В полиции озвучили первые версии расстрела на заправке в Николаеве
18:29
"Необходим в военных целях": эксперт пояснил значение Крымского моста
18:21
На болезни Заворотнюк наживаются мошенники
18:08
Бес попутал: "слуг народа" пожурили за кнопкодавство в Раде Видео
17:56
"Не отступление": министр обороны рассказал о разведении сил на Донбассе
17:25
Министр Пристайко уже согласился на формулу Штайнмайера
17:25
В Киеве неизвестный мужчина "взял в заложники" мост Метро Видео
17:22
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
17:15
"Старый КГБист": из-за "позы" Порошенко Украина оказалась в тупике - эксперт
17:01
Зеленский переложил на плечи Рады вопрос финансирования партий
16:51
Заворотнюк обречена: врачам предложили продать фото актрисы
16:46
"Ницой - не специалист": Вятрович заговорил о своем преемнике Видео
16:43
В Раде решили переименовать стариннейший украинский город
16:21
Дискриминация: Рада рассмотрит отмену акциза на ввоз авто
16:19
Адвокат прокомментировал ситуацию с запретом въезда в РФ освобожденным из плена морякам
16:02
Домашнее видео с Аллой Пугачевой разорвало сеть Видео
15:57
"Цеткин - Вятрович 1:0": украинцы бурно отреагировали на увольнение Вятровича Видео
15:56
Зеленский назначил переговорщика в Минск на смену Безсмертному
15:52
Часы по цене годовой зарплаты: нардеп "засветил" дорогущий аксессуар
15:47
Можно выпить и в перерыве: Разумков публично прижучил "слугу народа"
15:22
В Николаеве на АЗС расстреляли трех мужчин: все подробности Видео
15:18
"Властвуй и унижай": Maruv отдоминировала русского ведущего Видео
15:08
Путч-2: нардеп Богуцкая "засветила" сообщение о бунте ветеранов против Зеленского - СМИ
15:08
Творческая работа: Вятрович поделился планами на будущее
14:52
Метеорологи рассказали, когда в Украину придет бабье лето
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять