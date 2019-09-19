Рождество Богородицы 2019: какого числа и как отмечаем

Рождество Пресвятой Богородицы. Икона / http://hram-kupina.ru

Православный народ отмечает три Пречистые – праздники в честь Богоматери.

Первую (Большую) Пречистую мы отметили еще в августе, 28-го числа: это Успение Пресвятой Богородицы 2019. Теперь на очереди вторая Пречистая – Рождество Пресвятой Богородицы 2019. Праздник еще называют осенины (в этот день окончательно наступает осень) или Аспосов день.

Рождество Богородицы: какого числа в 2019 году

Дата Рождества Богородицы установлена ровно через девять месяцев после даты православного праздника Зачатия святой Анны (отмечается 22 декабря).

В православии Рождество Пресвятой Богородицы – праздник 21 сентября, эта дата не сдвигается и не переносится. Рождество Богородицы в 2019 году выпало на субботу.

У Рождества Богородицы один день предпразднства (с 20 сентября) и затем четыре дня попразднства (по 25 сентября).

В старину размах празднования зависел от того, насколько богатым выдался урожай. Если уродила земля, то празднование могло растянуться и на неделю.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

О рождении будущей Пресвятой Богородицы мы знаем не из Священного Писания, а из церковного предания.

Родители Марии – Иоаким и Анна из Галилеи – долгое время детей не имели. А бесплодие у иудеев было страшным позором: считалось, что это кара за какой-то жуткий грех. Иоаким и Анна людьми были праведными, но при этом бездетными.

Читайте такжеПомогает с жильем, финансами и здоровьем: в Киев везут мощи великого святителяВ один день, на большой праздник, Иоакиму даже не позволили сделать пожертвование в храме. Первосвященник отказал со словами: "Не дал ты потомства Израилю".

Расстроенный Иоаким ушел в пустыню поститься и молиться о чуде. Анна же осталась дома, но также держала строгий пост и молилась.

И вот спустя 40 дней обоим супругам явился ангел с благой вестью: за свою веру и долготерпение супругам обещалось счастье родительства. Более того, они должны были стать "богоотцами".

Получив такую счастливую весть, Иоаким бросился к супруге – а спустя девять месяцев, как и положено, у супругов появилась на свет дочь Мария (это значит Госпожа и Надежда), будущая мать-человек Сына Божьего, Спасителя Христа. Богородица и поныне символизирует единение Бога с родом человеческим.

Икона Рождество Пресвятой Богородицы: в чем помогает

Перед иконой Рождество Пресвятой Богородицы, по завету священников, молятся:

о спасении души;

об исцелении;

о нахождении правильного пути.

Но, разумеется, чаще всего молятся у иконы Рождество Пресвятой Богородицы о зачатии и благополучном рождении детей.

В принципе, перед образом молятся о любой жизненной проблеме. Главное – делать это искренне, а слова свои обращать не к самой иконе, а Небесам.

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Рождество Пресвятой Богородицы: молитва

Женщины, которые лишились детей, молятся в этот день за нерожденных детей: "Анно Пророчице, наречи іменами моїх ненароджених на світ немовлят! Іване Хрестителю, охрести моїх убитих у лоні дітей! Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас, грішних. Амінь".

Считается, что у чада после подобных крестин появится имя: согласно церковной традиции, за него уже можно будет молиться.

Люди верят: в Рождество Богородицы ни одна молитва не останется без внимания.

Есть и другие молитвы дня:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим Рождество Твое.

***

О, Пресвятая Богородице! Призри с благосердием на моления нас, грешных и смиренных рабов Твоих, и умоли Бога Сына Твоего, да низпослет нам и всем, притекающим к Тебе, здравие душевное и телесное и вся, яже к вечней и временней жизни потребная, да простит нам всякое согрешение вольное и невольное; да избавит нас от всяких скорбей и болезней, и напастей и всякаго злаго обстояния. Ей, Царице наша Преблагая, Надеждо наша несокрушимая и Заступнице необоримая! Не отврати лица Твоего от нас, за множество прегрешений наших; но простри нам руце Матерняго милосердия Твоего, и сотвори с нами знамение во благо. Яви нам богатую помощь Твою и благопоспеши во всяком деле благом; от всякаго же начинания греховнаго и промышления лукаваго отврати нас, да выну славим Пречестное имя Твое и покланяемся честному образу Твоему; и величаем Бога Отца, и Единороднаго Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа, со всеми святыми, во веки веков. Аминь.

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Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; и, отменив проклятие, Он дал благословение и, упразднив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Рождество Пресвятой Богородицы: пост

Рождество Пресвятой Богородицы 2019 выпало на субботу, поэтому поста в этот день нет (православные традиционно держат пост по средам и пятницам – в память о крестных страданиях и смерти Иисуса Христа).

Стол на праздник 21 сентября всегда накрывали богатый. Традиционные блюда на Рождество Богородицы:

рыбные (разрешаются, даже если бы праздник выпал на постный день),

мясной борщ,

голубцы и вареники,

запеченное мясо,

самые разные пироги, в том числе особый пирог – с инициалами "Р" и "Б" (Рождество Богородицы).

За праздничный стол в первую очередь звать принято было зятя, особенно, если поженилась пара недавно. И отказываться от приглашения не принято.

Как отмечать Рождество Пресвятой Богородицы

Накануне Рождества Богородицы уже прятали пчелиные улья на зиму и заканчивали уборку лука.

В праздник Рождества Богородицы женщины стараются умыться родниковой водой еще до восхода солнца – для красоты и здоровья. Детей же обливают водой на пороге дома – чтоб болячки к ним не цеплялись.

Работать по дому или на земле в Рождество Богородицы не принято. Зато люди, после традиционного посещения церкви утром, ходили затем на ярмарки.

С этого дня уже начинали засылать сватов. Сами свадьбы старались сыграть на Третью Пречистую – Покрова Пресвятой Богородицы.