Что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы 2019: приметы и традиции

27 августа 2019, 18:18

Как поздравлять с праздником Успения и что нельзя делать в праздник 28 августа, выяснил Главред.

Успение Пресвятой Богородицы – что нельзя делать – праздник 28 августа – традиции
Что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы 2019: приметы и традиции

28 августа – праздник великий и святой. Это Успение Пресвятой Богородицы 2019.

В народе праздник прозвали Большая (Первая) Пречистая. Вторая Пречистая – это Рождество Богородицы (21 сентября), а Третья Пречистая – Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

Успение – это уход на небо матери Спасителя, Пресвятой Девы Марии. Он призван напомнить всем верующим, что не стоит бояться смерти, ибо это всего лишь переход в иной, лучший для нас, мир.

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что можно делать

Так как Успение 2019 – это церковный праздник, то главной деятельностью должна стать в этот день та, что направлена на самосовершенствование души человека: стоит сходить в церковь или хотя бы помолиться Богородице дома.

Читайте такжеОреховый спас: что нести в церковь и как узнать всю правду о суженномМолитва на Успение Пресвятой Богородицы и подробнее о том, о чем просят в Успение – всё это вы найдете в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году.

Можно смотреть христианские фильмы и духовную литературу.

Незамужним девушкам стоит определиться с женихом: считается, что если до Успения Богородицы никого присмотреть не успел, то просидишь в девках еще год.

Селяне в это время заканчивали уборку урожая, хозяйки – делали запасы на зиму. В частности, на Успение солят огурцы: "На Успение огурцы солить, на Сергея (8 октября) капусту рубить".

Читайте такжеОгурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецепты

Успение Пресвятой Богородицы: что можно есть

На Успение Пресвятой Богородицы завершается Успенский пост.

Однако Успение Пресвятой Богородицы в 2019 году выпало на среду, поэтому разговение Успенского поста 2019 будет 29 августа. А в само же Успение еще постятся, но можно есть рыбные блюда.

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Помимо традиционных для церковных праздников запретов на работу, шумное веселье, ссоры и сквернословие (особенно на родных и близких людей) и есть и специфические запреты, что делать на Успение Богородицы нельзя:

  • ходить босой – считается, что это к болезни;
  • трогать и работать с колющими и режущими предметами – тоже к болезням;
  • носить неудобную обувь: ведь если натрешь мозоль в этот день, то это сулит проблемы и жизненные неудачи;
  • стричься – не только вытекает из запрета на режущие предметы, но и грозит женщинам безбрачием и женскими проблемами (стрижкой и выбрасыванием волос в этот день они якобы огорчают Пресвятую Деву);
  • разводить огонь – а это к неприятностям в доме.

Читайте такжеОреховый спас 2019: традиции и приметы на деньги и счастье

Под запретом и лицемерие: так что поздравление с Успением Пресвятой Богородицы должно быть искренним и от души.

Успение Пресвятой Богородицы: приметы

С Успения Богородицы готовились к осени, но еще ждали прихода бабьего лета. 

Из примет на Успение стоит отметить:

  • хорошая погода – быть бабьему лету прохладным;
  • радуга – осень будет теплой;
  • много паутины – зиме морозной выдастся и малоснежной.

Напомним, следующий большой церковный праздник у православных будет уже в сентябре 2019. 11 сентября отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день верующие держат строгий пост.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник православие приметы традиции Успение Пресвятой Богородицы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:49
"Идут в комплекте с "русским миром": в Крыму кавказцы жестоко избили семью с ребенком, сеть бушует
18:43
"Тр*хнула всех и вся": Maruv представила пикантный костюм для Танцев Фото
18:40
Умерла известная актриса и звезда сериалов "Солдаты и "Домашний арест"
18:18
Что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы 2019: приметы и традиции
18:17
Самовыдвиженцы захотели своего человека в вице-спикеры: озвучена кандидатура
18:08
Алина Паш в куртке с флагом России вызвала споры в сети
18:04
"Набей тату себе на лбу": фаны Динамо затравили Франа Соля
17:57
"Я е*ал вас, льготников, в рот": в Киеве маршрутчик напал на пассажира с УБД Видео
17:53
Путин дал полизать Эрдогану российское мороженое
17:44
Эспаньол перед матчем с Зарей арендовал нападающего
17:31
Гладковского прижимают к стенке: НАБУ начало расследование Видео
17:25
У Зеленского прокомментировали первые 100 дней его президентства
17:08
Александр Поветкин vs Хьюи Фьюри: когда поединок, где смотреть, прогнозы букмекеров
17:04
Гордон готовится стать папой в седьмой раз Фото
17:04
Россия перекрыла Черное море Видео
16:42
Кадры Зеленского: президент назначил главу СБУ в Киеве и области
16:41
"Манкурты и свинопасы не остановят": Ярош рассказал, как во сне освобождал Донбасс
16:33
Танцы со звездами 2019: Tayanna пришла на репетицию не сама
16:18
"В России с нами летали ребята с пистолетами": экс-футболист Динамо
16:12
Не обыски, а осмотр: в ГБР обьяснили неожиданный визит в Раду
16:12
Пришел "навпростець": НАБУ открыло дело против Михаила Поплавского
16:11
Ждали целую вечность: Парубий подписал Избирательный кодекс Видео
16:01
Орел и Решка: Ивлеева и Бедняков возвращаются в шоу на Интере
15:46
Обидчик Анны Соловей не признает смену президента Федерации велоспорта
15:38
Болтон рассказал, когда и где состоится встреча Трампа и Зеленского Видео
15:33
У Зеленского намекнули, что могут ветировать Избирательный кодекс
15:22
Новые министры: журналисты узнали, кто может войти в Кабмин
15:06
Макрон вколотил гвоздь в гегемонию Запада и "построил глазки" Путину Видео
15:05
"Шмоньку напоказ": Успенская топлес взбудоражила фантазию
14:43
Критикует Путина и поддерживает Украину: РФ отказала во въезде сенатору США
14:39
В России полицейские изнасиловали 17-летнюю спортсменку
14:34
Маша Ефросинина собирает грандиозный Charity Weekend
14:30
Руководитель Дизель Шоу перенес операцию
14:21
"В детстве просто брали и били": Александр Усик разгневан на фанатов
14:20
"Да пусть подавится этой восьмеркой!": эксперт рассказал, вернется ли РФ в G8
14:16
"Путриоты е*анулись окончательно": в России "ублюдки" нарядили коров в форму советской армии - видео Видео
14:04
Эксперты раскрыли, о чем говорят зарубежные визиты Зеленского
13:55
Локомотив усилился чемпионом Европы
13:38
Стало известно, что тормозит обмен пленными
13:30
В Киев внезапно нагрянул советник Трампа по нацбезопасности Болтон
13:21
"Хватит смешить людей": специалисты раскритиковали игру Марии Шараповой
13:16
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра - СМИ
13:12
Силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде
13:05
"Компромисса быть не может": эксперт пояснил, как Зеленскому победить Путина
12:48
Кровь из глаз на MTV Video Music Awards 2019: самые ужасные наряды звезд
12:47
"Шо ты снимаешь, лох?": в Харькове полицейский напал на прохожего Видео
12:45
Олимпик получил 200 тысяч долларов за ничью с Динамо - источник Видео
12:44
Путину сменили фамилию: Песков назвал причину
12:29
"Украина – 40 млн русских": боевик "ДНР" обьяснил, почему воюет на Донбассе Видео
12:26
Ястремская одержала волевую победу на US Open Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять