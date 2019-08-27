Что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы 2019: приметы и традиции

28 августа – праздник великий и святой. Это Успение Пресвятой Богородицы 2019.

В народе праздник прозвали Большая (Первая) Пречистая. Вторая Пречистая – это Рождество Богородицы (21 сентября), а Третья Пречистая – Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

Успение – это уход на небо матери Спасителя, Пресвятой Девы Марии. Он призван напомнить всем верующим, что не стоит бояться смерти, ибо это всего лишь переход в иной, лучший для нас, мир.

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что можно делать

Так как Успение 2019 – это церковный праздник, то главной деятельностью должна стать в этот день та, что направлена на самосовершенствование души человека: стоит сходить в церковь или хотя бы помолиться Богородице дома.

Читайте такжеОреховый спас: что нести в церковь и как узнать всю правду о суженномМолитва на Успение Пресвятой Богородицы и подробнее о том, о чем просят в Успение – всё это вы найдете в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году.

Можно смотреть христианские фильмы и духовную литературу.

Незамужним девушкам стоит определиться с женихом: считается, что если до Успения Богородицы никого присмотреть не успел, то просидишь в девках еще год.

Селяне в это время заканчивали уборку урожая, хозяйки – делали запасы на зиму. В частности, на Успение солят огурцы: "На Успение огурцы солить, на Сергея (8 октября) капусту рубить".

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Успение Пресвятой Богородицы: что можно есть

На Успение Пресвятой Богородицы завершается Успенский пост.

Однако Успение Пресвятой Богородицы в 2019 году выпало на среду, поэтому разговение Успенского поста 2019 будет 29 августа. А в само же Успение еще постятся, но можно есть рыбные блюда.

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Помимо традиционных для церковных праздников запретов на работу, шумное веселье, ссоры и сквернословие (особенно на родных и близких людей) и есть и специфические запреты, что делать на Успение Богородицы нельзя:

ходить босой – считается, что это к болезни;

трогать и работать с колющими и режущими предметами – тоже к болезням;

носить неудобную обувь: ведь если натрешь мозоль в этот день, то это сулит проблемы и жизненные неудачи;

стричься – не только вытекает из запрета на режущие предметы, но и грозит женщинам безбрачием и женскими проблемами (стрижкой и выбрасыванием волос в этот день они якобы огорчают Пресвятую Деву);

разводить огонь – а это к неприятностям в доме.

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Под запретом и лицемерие: так что поздравление с Успением Пресвятой Богородицы должно быть искренним и от души.

Успение Пресвятой Богородицы: приметы

С Успения Богородицы готовились к осени, но еще ждали прихода бабьего лета.

Из примет на Успение стоит отметить:

хорошая погода – быть бабьему лету прохладным;

радуга – осень будет теплой;

много паутины – зиме морозной выдастся и малоснежной.

Напомним, следующий большой церковный праздник у православных будет уже в сентябре 2019. 11 сентября отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день верующие держат строгий пост.