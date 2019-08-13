Успенский пост 2019: что главное – в еде и не только

Главред выяснил, что можно есть в Успенский пост 2019 и как держать пост.
Успенский пост 2019 начинается в праздник Маковея 2019, или Медовый спас 2019, – 14 августа.
Это строгий пост, который длится до 27 августа включительно. Однако так как Успение Пресвятой Богородицы 2019 в этом году выпало на среду, то разговение Успенского поста переносится на четверг. В само же Успение 2019 еще придется попоститься, но уже можно будет есть рыбные блюда.
Как держать Успенский пост
В первую очередь священники настаивают на воздержании духовном – от всяких злых поступков и помыслов.
И, конечно, воздерживаются православные верующие и физически. Причем не только в еде. Многие верующие пары в этот период даже не занимаются сексом (даже те, кто состоит в законном браке, венчаны в церкви).
Успенский пост – единственный пост, посвященный Божьей Матери. Он предваряет собой праздник Успения Пресвятой Богородицы, то есть ее перехода в Царствие Небесное.
Поэтому помыслы верующих в эти дни должны быть посвящены нашему переходу из временной жизни в жизнь вечную: отчего не стоит бояться смерти, насколько мы к ней готовы, то есть достойно ли живем и не тратим ли время зря.
Поэтому в Успенский пост важно не столько придерживаться ограничений в еде (и тем более ни в коем случае не путать пост с диетой), сколько самосовершенствоваться духовно, очищаясь от всякой скверны в мыслях и поведении.
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Успенский пост: что можно есть
Рацион верующих в эти дни составляют овощи, крупы, грибы и фрукты. В праздник Преображения Господня и Успения дозволяется рыба.
В Успенский пост нельзя есть:
- мясо и мясопродукты, включая фаст-фуд;
- яйца;
- молоко и молочные продукты;
- сладости и выпечка;
- рыба и рыбные продукты (кроме указанных выше дней);
- алкоголь.
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Успенский пост 2019: питание по дням
Подробнее о питании по дням в Успенский пост и меню на каждый день недели читайте в нашем материале Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы.